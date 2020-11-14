"Динамо" продаст Миколенко за €15 млн

Виталий Миколенко является уроженцем Черкасс. Фото ФК "Динамо"

"Милан" продолжает следить за защитником "Динамо" Виталием Миколенко, сообщает Calciomercato.

По информации источника, киевский клуб хочет получить за игрока 15 млн евро.

Сообщалось, что итальянский клуб следил за Миколенко в международных матчах за сборную и клуб в октябре. Он не играл в ноябре из-за коронавируса.

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Контракт 21-летнего защитника с "Динамо" действует до лета 2025 года, Transfermarkt оценивает его в 13 млн евро.