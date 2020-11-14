"Динамо" продаст Миколенко за €15 млн

"Милан" продолжает следить за защитником "Динамо" Виталием Миколенко, сообщает Calciomercato.
По информации источника, киевский клуб хочет получить за игрока 15 млн евро.
Сообщалось, что итальянский клуб следил за Миколенко в международных матчах за сборную и клуб в октябре. Он не играл в ноябре из-за коронавируса.
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Контракт 21-летнего защитника с "Динамо" действует до лета 2025 года, Transfermarkt оценивает его в 13 млн евро.
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