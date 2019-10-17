"Динамо" продаст легионера в Китай - СМИ

Тамаш Кадар - один из лидеров защитной линии динамовцев. Фото: официальный сайт "Динамо".

Защитник киевского "Динамо" и сборной Венгрии Тамаш Кадар вскоре получит шанс перебраться в Китай.

Об этом пишет "Динамо от Шурика"

Китайский клуб "Хэбэй Чайная Фортуна" готов предложить за венгра 5 миллионов евро.

Зимой "Зенит" был готов заплатить за Кадара 8 миллионов евро, но киевляне тогда предложение отклонили. Российский клуб приобрел другого игрока из чемпионата Украины - Ярослава Ракицкого.

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Тамаш Кадар является основным центральным защитником "Динамо". Киевлян играет с начала 2017 года. За это время провел 57, но результативными действиями не отличался.