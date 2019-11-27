"Динамо" пробилось в 1/16 финала Юношеской Лиги УЕФА

Команда Игоря Костюка проявила характер. Фото: 1927

В ответном матче 1/32 финала Юношеской лиги УЕФА "Динамо" Ю-19 на выезде сыграло вничью с греческим ПАОКом со счетом 2: 2. Первую встречу противостояния киевляне выиграли 3: 0.

ПАОК повел в счете уже на 14-й минуте матча. Гиоргос Думцис реализовал пенальти. В середине первого тайма Христос Цолис удвоил преимущество хозяев поля.

В компенсированное время ПАОК остался в меньшинстве. Красную карточку получил Эфстатиос Тахатос. Динамо воспользовалось большинством и сравняли счет. Голы на счету Евгения Исаенко и Николая Яроша, сообщает "Спортарена"

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Таким образом, "Динамо" удалось удержать преимущество, добытое в первом матче, и выйти в 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА. Следующий свой матч команда Игоря Костюка проведет в феврале следующего года.