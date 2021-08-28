"Динамо" претендует на игрока "Бенфики"

Габриэл мог сыграть против "Динамо" в Лиге чемпионов. Фото: A Bola

Опорный полузащитник "Бенфики" Габриэл Пирес близок к смене клуба. Он может перебраться в киевское "Динамо".

27-летний бразилец тренируется индивидуально после того, как ему сообщили, что он не входит в планы главного тренера Жорже Жезуша.

По информации A Bola, сразу 5 команд запросили у португальского клуба информацию о сложившейся ситуации.

В этот список попали "Динамо", "Сан-Паулу", "Интернасьонал", "Эспаньол" и "Валенсия". Также об условиях аренды было проинформировано "Атлетико Паранаэнсе", но бразильский клуб не имеет возможности платить футболисту зарплату в размере € 1 миллион. Поэтому "Бенфика" рассматривает только 5 первых вариантов.

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Габриэл также способен сыграть на позициях центрального и атакующего полузащитников. Тransfermarkt оценивает его в € 7 миллионов, а контракт с "Бенфикой" рассчитан до 30 июня 2024 года. В 100 матчах за португальский клуб игрок забил 5 голов и сделал 7 голевых передач.