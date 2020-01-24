"Динамо" потерпело первое поражение на зимних сборах

Георгий Бущан не смог сохранить ворота "Динамо" сухими. Фото: из открытых источников

Киевское "Динамо" уступило на зимних сборах "Хайдуку" - 0: 1.

В первом тайме активнее и агрессивнее выглядели хорваты. На 20-й минуте форвард "Хайдука" не реализовал пенальти.

Ближе к концу первого тайма разбегались и киевляне. Сначала отличный момент был у Сергея Сидорова, а затем возможностью не воспользовался Георгий Цитаишвили, который остался в гордом одиночестве в 10 метрах от ворот.

В перерыве Алексей Михайличенко сделал 10 замен, игра выровнялась, но и успокоилась.

Ближе к концу матча "Хайдук" вновь активизировался. Гол Жайро не засчитали из-за офсайда. Однако, хорваты свой гол в самой концовке матча все-таки забили. После навеса с углового хорваты забили победный гол, сообщает "24 канал".

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Следующий контрольный поединок команда Михайличенко проведёт 27 января против "Динамо-Брест".