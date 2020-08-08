"Динамо" получит за Кадири 2 миллиона евро

Кадири был креатурой тренера Александра Хацкевича. Фото ФК "Динамо"

Игрок "Динамо" Мохаммед Кадири перейдет в тульский "Арсенал" не на правах аренды, а путем полноценного трансфера, сообщает "Трибуна".

Ожидается, что "Арсенал" Тула заплатит 2 миллиона евро за 24-летнего ганца.

Российский клуб хочет подписать футболиста этим летом, так как его будущее в "Динамо" выглядит бесперспективным под руководством нового тренера Мирчи Луческу.

Ранее сообщалось, что Кадири уже покинул Киев.

Игрок выступал за тульский "Арсенал" в сезоне 2018/19 до перехода в "Динамо". В завершившемся сезоне УПЛ Кадири сделал 1 голевой пас в 15 матчах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У Вернидуба забрали лучшего нападающего

Тransfermarkt оценивает африканца в 1,6 миллиона евро. Контракт с "Динамо" – до лета 2023 года.