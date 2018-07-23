"Динамо" получило соперника в Лиге чемпионов

Динамовцы сыграют с чехами в квалификации Лиги чемпионов. Фото: masters-bet.com

В Ньоне состоялась жеребьевка квалификации Лиги чемпионов.

В третьем раунде турнира киевское "Динамо" сыграет с пражской "Славией".

Первый матч подопечные Александра Хацкевича проведут на выезде 7/8 августа, а ответный - через неделю в Киеве.

Другие результаты жеребьевки:

"Стандард" – победитель пары "Аякс" – "Штурм"

"Бенфика" – "Фенербахче"

Победитель пары ПАОК – "Базель" – "Спартак"

Четыре победителя этого этапа в раунде плей-офф разыграют 2 путевки в групповой этап. Еще четыре команды пройдут в групповой этап с пути чемпионов:

Победитель матча "Селтик" – "Русенборг" – АЕК

"Зальцбург" – Победитель матча "Шкендия-79" – "Шериф"

Победитель матча "Црвена Звезда" – "Судува" – Победитель матча "Легия" – "Спартак" Трнава

Победитель матча "Кукеси" – "Карабах" – Победитель матча БАТЭ – ХИК

Победитель матча "Астана" – "Митьюленд" – Победитель матча "Динамо" Загреб – "Хапоэль" Беер-Шева

Победитель матча "Лудогорец" – "Видеотон" – Победитель матча ЧФР – "Мальме"

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По решению УЕФА, киевское "Динамо" не могло встретиться с московским "Спартаком".