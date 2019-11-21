"Динамо" получило серьезное наказание за матч против "Шахтера, а" горняки" заплатят штраф за русский язык

Матч "Шахтер" - "Динамо" имел скандальный оттенок. Фото: из открытых источников

"Динамо" и "Шахтер" наказаны за скандальний матч 14 тура УПЛ в Харькове.

Столичный клуб проведет один матч УПЛ без зрителей. Еще один матч без зрителей "Динамо" получило условно. Также киевляне должны заплатить 500 тыс. грн штрафа сообщает "Футбол 24"

Капитан "горняков" Тайсон пропустит один матч. А донецкий клуб оштрафован на 20 тыс. грн как хозяин поля за объявление на русском языке на стадионе "Металлист".

На 70-й минуте матча "Шахтер" - "Динамо" арбитр Николай Балакин остановил поединок из-за выкриков фанатов киевлян в адрес Тайсона. Бразилец считал, что его оскорбили на расистской почве, показал обидчикам средний палец и был удален с поля. Сами же фанаты "Динамо" заявили, что это был не расизм - их возгласы были частью акции по привлечению внимания к защите редкого вида сов.

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Следующий домашний поединок "Динамо" сыграет против "Мариуполя2. Встреча состоится в воскресенье, 24 ноября.