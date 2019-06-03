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понедельник, 03 июня 2019 17:55

"Динамо" подписало своего первого летнего новичка

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&quot;Динамо&quot; подписало своего первого летнего новичка
Мохаммед Кадири должно усилить середину поля "Динамо". Фото: fcdynamo.kiev.ua

Ганский полузащитник Мохаммед Кадири официально стал игроком киевского "Динамо".

Киевляне объявили о договоренности с венской "Аустрией"( австрийскому клубу принадлежали права на футболиста) на своем официальном сайте.

Ганский футболист подписал со столичным клубом контракт по схеме 4 + 1. По "Динамо" Кадири будет выступать под номером 6. Основные позиции африканца - опорный полузащитник или центрбэк.

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Последний год Мохаммед Кадири провел в тульском "Арсенал" на правах аренды. На его счету 27 матчей, 2 гола и 4 ассиста за российский клуб.

https://football24.ua
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Дата
03
июня

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