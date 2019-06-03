"Динамо" подписало своего первого летнего новичка

Ганский полузащитник Мохаммед Кадири официально стал игроком киевского "Динамо".
Киевляне объявили о договоренности с венской "Аустрией"( австрийскому клубу принадлежали права на футболиста) на своем официальном сайте.
Ганский футболист подписал со столичным клубом контракт по схеме 4 + 1. По "Динамо" Кадири будет выступать под номером 6. Основные позиции африканца - опорный полузащитник или центрбэк.
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Последний год Мохаммед Кадири провел в тульском "Арсенал" на правах аренды. На его счету 27 матчей, 2 гола и 4 ассиста за российский клуб.
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