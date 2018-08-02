"Динамо" подписало бразильского полузащитника

Витор Буэно выступать за "Динамо" на правах аренды. Фото: ФК "Динамо"

Киевское "Динамо" подписало бразильского крайнего полузащитника. Киевляне взяли в аренду игрока "Сантоса" 23-летнего Витора Буэно.

Срок аренды - 2 года. Есть ли у "киевлян" возможность выкупа игрока не сообщается.

"Я очень рад, что буду играть за киевское" Динамо ". Выступать в Европе было моей мечтой. Я пришел в большой клуб, клуб с историей. Уже видел игру киевского" Динамо ". Это очень квалифицированная команда, с которой, уверен, мы будем выигрывать трофеи.

Первая цель - попасть в основной раунд Лиги чемпионов. Сейчас это основная цель нашей команды. А потом продолжать плодотворно работать и выиграть национальный чемпионат.

Уже сегодня проведу первую тренировку с моей новой командой, хорошо пообщаюсь с главным тренером. Поговорим о том, на какой позиции я принесу наибольшую пользу команде.

В "Сантосе" я играл на разных атакующих позициях, как в центре поля, так и на флангах. Готов играть на любой позиции, там где тренер предпочтет меня использовать.

Конечно, последствия травмы уже давно позади. Прошло достаточно времени, чтобы полностью восстановиться и набрать форму, и в этом году я вернулся в игру. О травме давно не вспоминаю, уже ничего не чувствую и нахожусь в хорошей физической форме. Сейчас готов на сто процентов к тренировкам и играм.

Прежде всего, из бывших игроков "Динамо" вспоминаю легендарного Андрея Шевченко, в детстве следил за его карьерой. Сейчас в "Динамо" выступают мои соотечественники, Че Че и Сидклей, которым я много раз противостоял на футбольном поле в Бразилии. Я очень доволен, что теперь мы будем играть вместе, ведь это игроки очень высокого уровня.

В "Сантосе" я сначала играл под 18 номером, но потом решил взять "семерку", когда она освободилась. Но тогда начался не лучший период моей карьеры, связанный с травмой. Поэтому сейчас я решил выбрать 20 номер, который является для меня счастливым. Он приносил мне удачу еще когда я только начинал играть на взрослом уровне. Поэтому, надеюсь, он будет помогать мне и сейчас ", - рассказал Буэно официальному сайту" Динамо ".

Игрока взяли для усиления конкуренции на флангах атаки, где есть только два игрока - Цыганков и Вербич.

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Витор Буэно может дебютировать в Лиге чемпионов уже 7 августа, когда киевляне на выезде будут играть против Пражской "Славии".