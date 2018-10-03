"Динамо" отправилось на матч Лиги Европы без ключевого игрока

Беньямин Вербич получил травму

"Динамо" отправилось в Чехию на поединок 2 тура группового турнира Лиги Европы против "Яблонца". В составе киевлян отсутствует Беньямин Вербичи. 24-летний словенский вингер "Динамо" имеет проблемы с мышцей задней поверхности бедра. Повреждение не имеет серьезного характера, но ближайшие несколько дней он играть не сможет.

Также в списке игроков, которые полетели в Чехию, отсутствуют летние новички "Динамо" Че Че, Витор Буэно и Владислав Супряга.

Александр Хацкевич взял на матч следующих игроков:

Вратари: Денис Бойко, Георгий Бущан, Артур Рудько

Защитники: Николай Морозюк, Артем Шабанов, Тамаш Кадар, Томаш Кендзера, Никита Бурда, Йосип Пиварич, Виталий Миколенко, Сидклей

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Денис Гармаш, Евгений Смирный, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Владимир Шепелев, Миккель Дуелунд

Нападающие: Назарий Русин, Артем Беседин.

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Матч "Яблонец" - "Динамо" состоится 4 октября. Начало в 22:00. Gazeta.ua проведет текстовую онлайн трансляцию поединка.