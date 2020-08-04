"Динамо" отправило 2 игроков в аренду

Киевское "Динамо" отдало в аренду Евгения Смирнова и Никиту Кравченко.
Оба футболиста следующий сезон проведут в коваливском "Колосе", сообщает официальный сайт "бело-синих".
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу считает, что обоим футболистам стоит еще набраться опыта и не пригласил их для подготовки команды к новому сезону.
Смирный прошлый сезон выступал за "Колос" на правах аренды, которую продлили еще на сезон. Кравченко 2-ю часть прошлого сезона играл на правах аренды за "Олимпик".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стало известно, в какой клуб может перейти Миколенко
По результатам прошлого сезона "Колос" пробился в Лигу Европы.
Комментарии