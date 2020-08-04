"Динамо" отправило 2 игроков в аренду

Евгений Смирный проведет второй сезон подряд в "Колосе". Фото: Александр Попов

Киевское "Динамо" отдало в аренду Евгения Смирнова и Никиту Кравченко.

Оба футболиста следующий сезон проведут в коваливском "Колосе", сообщает официальный сайт "бело-синих".

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу считает, что обоим футболистам стоит еще набраться опыта и не пригласил их для подготовки команды к новому сезону.

Смирный прошлый сезон выступал за "Колос" на правах аренды, которую продлили еще на сезон. Кравченко 2-ю часть прошлого сезона играл на правах аренды за "Олимпик".

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По результатам прошлого сезона "Колос" пробился в Лигу Европы.