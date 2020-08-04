Стало известно, в какой клуб может перейти Миколенко

Виталий Миколенко является одним из лидеров "Динамо". Фото: ФК "Динамо" Киев

Защитник киевского "Динамо" 21-летний Виталий Миколенко может перейти в английский "Эвертон".

Представитель АПЛ рассматривает украинского защитника, как возможную замену Люку Диню, который может покинуть команду ради "Манчестер Юнайтед", сообщает areanapoli.it

Также в услугах Миколенко до сих пор заинтересован "Наполи", но они готовы заплатить только 12-15 млн евро, что не устраивает "Динамо".

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В прошлом сезоне Виталий Миколенко сыграл в 23 матчах за "Динамо" в УПЛ, в которых забил 3 мяча.