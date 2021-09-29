"Динамо" отмучилось в Мюнхене

Добрый вечер!
Вряд ли он сегодня будет добрым для футболистов киевского "Динамо", которые за несколько минут выйдут на поле мюнхенской "Альянц-Арены", чтобы достойно сыграть против одного из самых могущественных футбольных клубов мира - местной "Баварии".
Если бы мы говорили о событиях 20-30 или 45 летней давности, то можно было сказать, что это противостояние будет принципиальным. Однако времена в футболе меняются и, к сожалению, не в нашу пользу. "Бавария", как и прежде, сильный футбольный клуб мира, а "Динамо" скатилось если не в пропасть, то очень далеко от мюнхенцев.
Задача сегодняшнего "Динамо" - проиграть с как можно меньшим счетом. Надежд на победу или ничью - никаких. Посмотрим, как динамовцы с ним справятся.
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Тренеры огласили стартовые составы команд.
"Динамо": Бущан, Шабанов, Забарный, Миколенко, Тымчик Сидорчук, Шапаренко, Де Пена, Цыганков, Андриевский, Гармаш.
Запасные: Нещерет, Бойко, Вербич, Шепелев, Леднев, Караваев, Витиньо, Сирота, Шкурин, Супряга, Кенджера, Антюх.
"Бавария": Нойер, Упамекано, Зюле, Киммих, Гнабри, Горецка, Левандовски, Сане, Дэвис, Эрнандес, Мюллер.
Запасные: Фрюхтль, Ричардс, Павар, Шупо-Мотинг, Кюизанс, Забитцер, Сарр, Марк Рока, Ньянзу, Мусиала, Станишич.
Дождь идет в Мюнхене.
Матч начался!
2 мин. Динамовцы прессингуют соперника на его половине. Не хило!
4 мин. Дэвис провокационно упал в штрафной гостей, но арбитр такие пенальти не дает.
6 мин. Цыганков имел шанс выбежать в контратаку, но бездарно потерял мяч.
9 мин. Первая опасная атака киевлян, но Цыганков не попадает в ворота с угла штрафной.
10 мин. Пенальти в наши ворота на 11 минуте. Сидорчук сыграл рукой.
Левандовский забивает - 1:0.
15 мин. Приходят в себя динамовцы после пропущенного гола.
18 мин. Андриевский слишком сильным пасом на Миколенко останавливает длительную атаку гостей.
21 мин. Выбегают в атаки киевляне, но слишком беззубыми они выходят.
25 мин. Зажали баварцы киевлян на половине поля. Никак не могут выбежать в контратаку подопечные Луческу.
27 мин. Левандовский делает дубль – 2:0. Мюллер отдал голевой пас под удар поляку.
30 мин. Киевляне получили право на угловой, но его розыгрыш наводит скуку.
В параллельном матче "Бенфика" выигрывает у "Барселоны" -1:0.
34 мин. Гармаш третий раз забегает в офсайд.
35 мин. Чудом не забивает Сане. От стойки мяч отскакивает в поле.
38 мин. Тимчик получает желтую. Вдвоем с Цыганковым пытались отобрать мяч у Сане. В итоге сбили соперника.
41 мин. Ого! Показательную контратаку провели динамовцы. Бил Де Пена в девятку, но Нойер, Нойер...
43 мин. И сразу Шапаренко неплохо приложился. Нойер не подвел.
Перерыв у нас.
Второй тайм начался. "Динамо" пока ожидаемо уступает.
Замены у динамовцев. Кенджера меняет Тимчика, а Шепелев Шапаренко.
48 мин. Неплохо выбегали в контратаку гости, но Нойер опередил Цыганкова.
51 мин. Шепелев выходил один на один, не забил, а потом оказалось, что офсайд был у Владимира.
52 мин. Киммих бил точно, Бущан вытянулся и парировал.
56 мин. Упамекано в центре жестко сбивает Гармаша.
59 мин. Сане выходил один на один с Бущаном, но далеко отпустил мяч.
62 мин. Гармаш упал на поле и не встает. На ногу ему наступили, а судья не заметил.
67 мин. "Бавария" и не думаю успокаиваться. Атака за атакой на ворота гостей. Третий гол назревает.
68 мин. Ну разве не пророк ваш комментатор? 3:0 уже. Гнабри засадил под перекладину без шансов для Бущана.
70 мин. Замены у нас. Караваев меняет Цыганкова, а Супряга выходит вместо Гармаша.
73 мин. Как жестко обрезается Шепелев на чужой половине поля? Детский сад какой-то!
75 мин. Сане перехитрил Бущана и лихо пробил в ближний угол. Возможно, просто так срезался мяч. 4:0
78 мин. Миколенко неплохо простреливал на Супряге, но того плотно кроют хозяева.
80 мин. Замены. Левандовски, Сане и Горетцка уходят с поля.
Шупо-Мотинг и Сарр вышли.
84 мин. А "Бенфика" тем временем второй забила "Барселоне". 2:0 в Лиссабоне.
И третий тоже – 3:0. Совсем слабая "Барса".
87 мин. А мы уже проигрываем – 0:5. Шупо-Мотинг как рукой закинул в дальний угол головой.
90 мин. Дали хозяева сходить киевлянам в атаку, но забить не позволили.
Все, отмучились.
В следующем туре киевляне сыграют на выезде с "Барселоной". "Бавария" поедет в гости в "Бенфику". В группе лидируют баварцы с 6 баллами. У "Бенфики" – 4, "Динамо" – 1, "Барселона" – 0.
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