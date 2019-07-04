"Динамо" отказалось продавать своего защитника в "Зенит"

Тамаш Кадар мог перейти в "Зенит" вместо Ярослава Ракицкого

Ведущий телеканала "2+2" Игорь Цыганык сообщил, что "Динамо" получало от "Зенита" предложение о покупке Тамаша Кадара за 8 миллионов евро.

"Попов может вытеснить Кадара из основного состава? Пока не продадут венгра — нет. За Кадара заплатили деньги, у него очень хороший контракт. Его надо просто продавать и ставить Попова. Это нужно было делать еще зимой, когда было предложение.

Перед тем как купить Ракицкого, у "Динамо" было приглашение по Кадару. За него давали 8 миллионов евро, но Хацкевич настоял на том, чтобы он остался в "Динамо", поскольку были проблемы с центральными защитниками", — сказал Цыганык.

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В прошлом сезоне Тамаш Кадар провел за "Динамо" 22 матча, в которых получил 5 желтых карточек и одно удаление.