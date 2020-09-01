"Динамо" отдало двух игроков в аренду "Колоса"

Евгений Исаенко - один из самых больших талантов Академии "Динамо". Фото: ФК "Динамо"

Киевское "Динамо" отдало в аренду ковалевскому "Колосу" 20-летнего Евгения Исаенко и 21-летнего Владислава Кучерука.

Соглашение будет действовать до конца сезона 2020/2021, сообщает официальный сайт "бело-синих".

Исаенко действует на позиции форварда. Считается одним из самых больших талантов "динамовской" академии. На молодежном уровне был капитаном команды. Весной 2019-го сыграл один поединок за первую команду "Динамо" против "Мариуполя".

Кучерук играет на воротах. В системе "Динамо" он был с Русланом Нещеретом 3-4-м вратарем команды. Летом 2019-го стал обладателем молодежного Кубка мира в составе сборной Украины. На турнире в Польше сыграл один матч.

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В составе "Колоса" уже играют 2 арендованных игрока "Динамо" - Евгений Смирный и Никита Кравченко.