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четверг, 18 июля 2019 08:00

"Динамо" оставило вне заявки на следующий сезон двух известных футболистов

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&quot;Динамо&quot; оставило вне заявки на следующий сезон двух известных футболистов
Сидклей не смог завоевать место в старте "Динамо" в течение прошлого сезона

Игроки киевского "Динамо" Назарий Русин и Сидклей проведут следующий сезон в составах других команд.

На официальном сайте Украинской Премьер-лиги появилась заявка киевского "Динамо" на сезон 2019/20.

Интересно, что в этом списке пока нет форварда Назария Русина и защитника Сидклея. Отметим, что это еще не окончательная заявка "бело-синих".

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Ранее сообщалось, что "Карпаты" хотят арендовать Русина, а Сидклей попал в список интересов "Сан-Паулу" и "Интернасьонала".

https://football24.ua
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18
июля

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