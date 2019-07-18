"Динамо" оставило вне заявки на следующий сезон двух известных футболистов

Сидклей не смог завоевать место в старте "Динамо" в течение прошлого сезона

Игроки киевского "Динамо" Назарий Русин и Сидклей проведут следующий сезон в составах других команд.

На официальном сайте Украинской Премьер-лиги появилась заявка киевского "Динамо" на сезон 2019/20.

Интересно, что в этом списке пока нет форварда Назария Русина и защитника Сидклея. Отметим, что это еще не окончательная заявка "бело-синих".

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Ранее сообщалось, что "Карпаты" хотят арендовать Русина, а Сидклей попал в список интересов "Сан-Паулу" и "Интернасьонала".