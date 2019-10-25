"Динамо осталось тем же, что и при Хацкевиче" – обзор украинской прессы

Шабанов забивает чаще за пару основных центрбеков – Кадар – Бурда. Фото Динамо Киев УА

Украинская пресса проанализировала вчерашний матч "Динамо" с датским "Копенгагеном" в третьем туре Лиги Европы. Игра завершилась вничью - 1:1.

"Динамо" ничем не удивило "Копенгаген", - пишет "Трибуна" - это подтвердил после игры главный тренер гостей, быстрый гол это впечатление не изменил. У штаба Михайличенко был только один план - длинные передачи вперед со своей половины на забегание за спины игроков атаки.

Моментам это было настолько заметно, как киевляне играют не в 3 линии, а в две - оборона и нападение, а между ними разрыв".

"Динамо обороняется по схеме 4-4-2, но допускает серьезные разрывы. Также после потерь центрбеки располагаются слишком низко, так что у соперника есть огромный простор для работы с мячом при контратаках.

Как только Динамо встретится с оппонентом, способным быстро и организованно пользоваться свободными зонами, болельщикам бело-синих стоит ждать много пропущенных мячей, - заключает "Спортарена".

По игровой мыслью и реализации идей "Динамо" сейчас находится на том же уровне, что и при Александре Хацкевичу. Да, есть ряд игровых изменений, но общую картину они не меняют "Динамо" не стало ни сильнее, ни слабее".

После перерыва на поле вышло совсем другое "Динамо", - пишет ua-football. - Агрессивнее впереди и с надежными тылами. И первый же опасный стандарт принес заслуженный успех. Гол определенно сбросил психологические оковы с ног киевлян, и атакующий порыв продолжился. Тем более, у датчан начали возникать заметные разрывы между линиями.

Впрочем, несмотря на преимущество и даже некоторое кураж, обострять у киевлян получалось редко. Ничья, которую вряд ли кто-то может назвать несправедливой".

"Что бы там ни говорил наставник "Динамо", острее впереди были гости, - уверено dynamo.kiev. - Они больше били по воротах, но один раз только чудо спасло ворота Бущана после двух рикошетов. В киевскую игру не пришло усиление и со скамейки запасных. Одна замена Де Пены на Гармаша качественно ничего не поменяла, даже с учетом того, что Денис дополнил середину поля. Ждали Цитаишвили, наверное, можно было бы попробовать и Шапаренко, Жерсона. Сделать что-то не то, к чему датчане готовились.

Опять приходится говорить о том, что в таких матчах на себя должны брать игру лидеры. В частности, Цыганков и Беседин. Виктор, кроме голевой передачи, больше ничем не запомнился. По воротам не бил, соперников не обыгрывал. Также и Вербич, который хотя и обыгрывал, но точно также с ударами у него шли плохо дела. Угрожал воротам только Де Пена, но только в первом тайме. При этом он оказался первым кандидатом на замену.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Измученное "Динамо" не смогло обыграть "Копенгаген"

7 ноября "Динамо" поедет на ответный матч в Копенгаген.