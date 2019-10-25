"Динамо осталось тем же, что и при Хацкевиче" – обзор украинской прессы

 
Ексклюзивы
1/5
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
1 Просмотров: 999
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
2 Просмотров: 5265
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 774
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
Просмотров: 5652
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 39960
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 1125
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Просмотров: 1827
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 3294
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
Просмотров: 2331
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
1 Просмотров: 3330
Фото
Все фото
13
16
14
9
16
Надаль женится после 14 лет отношений: фото очаровательной жены
Надаль женится после 14 лет отношений: фото очаровательной жены
Фото украинки, которую называют самой сексуальной легкоатлеткой мира
Фото украинки, которую называют самой сексуальной легкоатлеткой мира
Фото очаровательной переводчицы, которая затмила известного футболиста
Фото очаровательной переводчицы, которая затмила известного футболиста
Обаятельная и неотразима: украинская спортсменка-красавица, вошедшая в историю
Обаятельная и неотразима: украинская спортсменка-красавица, вошедшая в историю
Горячая и опасная: как выглядит украинская чемпионка по каратэ
Горячая и опасная: как выглядит украинская чемпионка по каратэ
Видео
Все видео
Умер "крёстный отец" Владимира Кличко
Умер "крёстный отец" Владимира Кличко
Измученное "Динамо" не смогло обыграть "Копенгаген"
Измученное "Динамо" не смогло обыграть "Копенгаген"
Яремчук дважды забил "Вольфсбургу"
Яремчук дважды забил "Вольфсбургу"
УЕФА оштрафовал Францию за ошибку с гимном Албании
УЕФА оштрафовал Францию за ошибку с гимном Албании
Малиновский забил дебютный мяч за "Аталанту"
Малиновский забил дебютный мяч за "Аталанту"
Интервью
1/5
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 774
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 5400
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7524
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1845
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 1035
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
24 октября 2019
Просмотров: 468
Міміка й жести
Уранці, коли їдеш з Лівого берега, у вагонах метро на Сирецькій лінії дуже тісно. Люди утрамбовані, як оселедці. Не поворушиш ні рукою, ні ногою. І ...
пятница, 25 октября 2019 11:39

"Динамо осталось тем же, что и при Хацкевиче" – обзор украинской прессы

1 Комментировать
&quot;Динамо осталось тем же, что и при Хацкевиче&quot; – обзор украинской прессы
Шабанов забивает чаще за пару основных центрбеков – Кадар – Бурда. Фото Динамо Киев УА

Украинская пресса проанализировала вчерашний матч "Динамо" с датским "Копенгагеном" в третьем туре Лиги Европы. Игра завершилась вничью - 1:1.

"Динамо" ничем не удивило "Копенгаген", - пишет "Трибуна" - это подтвердил после игры главный тренер гостей, быстрый гол это впечатление не изменил. У штаба Михайличенко был только один план - длинные передачи вперед со своей половины на забегание за спины игроков атаки.

Моментам это было настолько заметно, как киевляне играют не в 3 линии, а в две - оборона и нападение, а между ними разрыв".

"Динамо обороняется по схеме 4-4-2, но допускает серьезные разрывы. Также после потерь центрбеки располагаются слишком низко, так что у соперника есть огромный простор для работы с мячом при контратаках.

Как только Динамо встретится с оппонентом, способным быстро и организованно пользоваться свободными зонами, болельщикам бело-синих стоит ждать много пропущенных мячей, - заключает "Спортарена".

По игровой мыслью и реализации идей "Динамо" сейчас находится на том же уровне, что и при Александре Хацкевичу. Да, есть ряд игровых изменений, но общую картину они не меняют "Динамо" не стало ни сильнее, ни слабее".

После перерыва на поле вышло совсем другое "Динамо", - пишет ua-football. - Агрессивнее впереди и с надежными тылами. И первый же опасный стандарт принес заслуженный успех. Гол определенно сбросил психологические оковы с ног киевлян, и атакующий порыв продолжился. Тем более, у датчан начали возникать заметные разрывы между линиями.

Впрочем, несмотря на преимущество и даже некоторое кураж, обострять у киевлян получалось редко. Ничья, которую вряд ли кто-то может назвать несправедливой".

"Что бы там ни говорил наставник "Динамо", острее впереди были гости, - уверено dynamo.kiev. - Они больше били по воротах, но один раз только чудо спасло ворота Бущана после двух рикошетов. В киевскую игру не пришло усиление и со скамейки запасных. Одна замена Де Пены на Гармаша качественно ничего не поменяла, даже с учетом того, что Денис дополнил середину поля. Ждали Цитаишвили, наверное, можно было бы попробовать и Шапаренко, Жерсона. Сделать что-то не то, к чему датчане готовились.

Опять приходится говорить о том, что в таких матчах на себя должны брать игру лидеры. В частности, Цыганков и Беседин. Виктор, кроме голевой передачи, больше ничем не запомнился. По воротам не бил, соперников не обыгрывал. Также и Вербич, который хотя и обыгрывал, но точно также с ударами у него шли плохо дела. Угрожал воротам только Де Пена, но только в первом тайме. При этом он оказался первым кандидатом на замену.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Измученное "Динамо" не смогло обыграть "Копенгаген"

7 ноября "Динамо" поедет на ответный матч в Копенгаген.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Динамо осталось тем же, что и при Хацкевиче" – обзор украинской прессы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
октября

Умер "крёстный отец" Владимира Кличко

Самое читаемое
Бросила церковь ради порно: самые &quot;горячие&quot; фото экс-мормонки
Бросила церковь ради порно: самые "горячие" фото экс-мормонки
13
 Просмотров: 77342
15-летняя школьница изнасиловала бутылкой двух семиклассниц
15-летняя школьница изнасиловала бутылкой двух семиклассниц Просмотров: 41538
Всплыло видео скандального обращения хора Веревки к россиянам
Всплыло видео скандального обращения хора Веревки к россиянам
 8 Просмотров: 26055
Синоптик назвала дату резкого похолодания
Синоптик назвала дату резкого похолодания Просмотров: 23364
Студент показал забавные бельгийские дома, которые не все понимают
Студент показал забавные бельгийские дома, которые не все понимают
19
 Просмотров: 21799
Спорт
Умер "крёстный отец" Владимира Кличко
Умер "крёстный отец" Владимира Кличко
 Просмотров: 567
"После перерыва россияне подсели" – Ребров рассказал, как победил ЦСКА
"После перерыва россияне подсели" – Ребров рассказал, как победил ЦСКА Просмотров: 477
Я не изменил мнения о сборной России – Яремчук
Я не изменил мнения о сборной России – Яремчук Просмотров: 711
"Динамо" не хватает скорости" – Михайличенко
"Динамо" не хватает скорости" – Михайличенко Просмотров: 279
Измученное "Динамо" не смогло обыграть "Копенгаген"
Измученное "Динамо" не смогло обыграть "Копенгаген"
 Просмотров: 1404
Больше всего комментируют
8
Всплыло видео скандального обращения хора Веревки к россиянам
6
Сивохо о "формуле Штайнмайера": Не вижу ничего страшного
6
Арамахия прошел полиграф: результаты
5
"Майдан вышел на протест, чтобы таких, как вы, не было на нашей земле" - семьи героев Небесной сотни ответили Портнову
3
Еще один "кварталовец" стал советником в СНБО
Голосов: 253
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua