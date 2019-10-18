"Динамо" осталось без основного вратаря до конца года

Денис Бойко не сможет помочь "Динамо" в первой части сезона. Фото: Александр Попов.

Вратарь "Динамо" Денис Бойко перенес операцию по удалению межпозвоночной грыжи.

Об этом пишет "Спортарена"

Голкипер вскоре начнет проходить специальную реабилитацию, которая займет от четырех до шести недель. По словам врача киевлян Леонида Миронова основной голкипер "Динамо" в этом году больше не сыграет.

В нынешнем сезоне Денис Бойко отстоял в 10 матчах "Динамо" во всех турнирах, пропустив суммарно 12 голов.

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В чемпионате Украины "Динамо" делит 2-3 место с "Десной", а в Лиге Европы набрали 4 очка в двух матчах. Следующую игру динамовцы проведут в рамках УПЛ против "Александрии".