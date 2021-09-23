Игорь Суркис руководит "Динамо" уже почти 20 лет. Фото: ФК "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" оштрафовали на 500 тыс. грн за скандальный матч восьмого тура УПЛ против "Александрии".

Кроме штрафа столичную команду условно наказали одной домашней встречей без зрителей с испытательным сроком до конца сезона 2021/22 и закрытием двух секторов на ближайшие два матча, сообщает "Трибуна".

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Во время матча "Динамо" - "Александрия" на трибунах НСК "Олимпийский" в конце игры возникла драка между ультрас киевского клуба и болельщиками из других секторов.

Матч "Динамо" - "Александрия" завершился победой киевлян - 1:0. Киевляне забивали гол в добавленное время с пенальти.

"Динамо" лидирует в турнирной таблице чемпионата Украины. Команда Луческу на три очка опережает "Шахтер". В следующем туре динамовцы сыграют в гостях против "Руха".