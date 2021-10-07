"Динамо" оштрафовали на 200 тыс.

Игорь Суркис руководит "Динамо" уже почти 20 лет. Фото: ФК "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" оштрафовано за поведение своих болельщиков.

УАФ наказал киевлян штрафом в размере 200 тыс, сообщает сайт организации.

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Киевский клуб наказан за ненадлежащую организацию матча второго тура УПЛ против "Вереса".

Кроме того, УАФ оштрафовала клуб Первой лиги "Металлист" на 50 тыс. за поведение болельщиков в матче против "Кривбасса".

"Кривбасс" за поведение болельщиков в этой же игре наказан на 100 тыс.

В чемпионате Украины "Динамо" уверенно лидирует в турнирной таблице. Киевляне на три пока опережают "Шахтер".

"Металлист" является единоличным лидером первой лиги. Харьковчане опережают "Кривбасс" на восемь очков.