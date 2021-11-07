"Динамо" охотится на игрока сборной Колумбии

Вилья может стать третьоим латиноамриканцем в "Динамо". Фото: Instagram

Киевское "Динамо" заинтересовано в приобретении игрока сборной сборной Колумбии и аргентинского "Бока Хуниорс" Себастьяна Вильи. Об этом сообщает El Intransigente.

Аргентинский гранд готов попрощаться с 25-летним колумбийцем во время зимнего трансферного окна, чтобы получить деньги для работы на трансферном рынке. По информации источника, киевляне уже сделали предложение аргентинскому клубу и теперь ждут ответа.

В то же время на 25-летнего колумбийца также претендуют "Брюгге", который предлагает за игрока € 6 млн и московское "Динамо". Российский клуб готов предложить больше и уже направил свое предложение аргентинской команде.

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Вилья – питомец колумбийского "Депортес Толима". С 2018 года выступает в "Бока Хуниорс", за который успел провести 102 матча (16 голов и 14 ассистов). Также в Себастьяна 4 матча за национальную сборную Колумбии. Transfermarkt оценивает игрока в € 5,5 млн.