"Динамо" официально подписало первого новичка

Денис Антюх должно усилить атаку "Динамо". Фото: ФК "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" объявило о подписании контракта с 23-летним Денисом Антюхом.

Бывший футболист "Колоса" подписал соглашение на ближайшие четыре года до лета 2025-го, сообщает официальный сайт "Динамо".

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Финансовые детали сделки пока остаются неизвестными.

Вингер находился на первом сборе с "Динамо" в Швейцарии, где смог убедить Мирчу Луческу.

Антюх действует на позиции флангового полузащитника.

10 июля "Динамо" начнет второй сбор в Швейцарии. К команде присоединятся сборники. На просмотре находятся Андрей Коробенко и Владислав Кулач.