"Динамо" официально подписало первого новичка

Киевское "Динамо" объявило о подписании контракта с 23-летним Денисом Антюхом.
Бывший футболист "Колоса" подписал соглашение на ближайшие четыре года до лета 2025-го, сообщает официальный сайт "Динамо".
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Финансовые детали сделки пока остаются неизвестными.
Вингер находился на первом сборе с "Динамо" в Швейцарии, где смог убедить Мирчу Луческу.
Антюх действует на позиции флангового полузащитника.
10 июля "Динамо" начнет второй сбор в Швейцарии. К команде присоединятся сборники.
На просмотре находятся Андрей Коробенко и Владислав Кулач.
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