"Динамо" официально подписало форварда сборной Украины

Форвард сборной Украины 31-летний Артем Кравец подписал контракт с киевским "Динамо".
Соглашение рассчитано на два сезона с опцией продления сотрудничества, сообщает официальный сайт киевского клуба.
Последним клубом нападающего был "Кайсериспор", который после вылета из турецкой Суперлиги не были чужды попрощаться с украинским форвардом. В Турции Кравец провел два с половиной сезона.
В составе "Динамо" футболист выступал в течение 7 сезонов с перерывами на аренду.
Также на счету игрока выступления за немецкий "Шальке", испанскую "Гранаду" и киевский "Арсенал". В активе Кравца 23 матча за сборную Украины, в которых он забил 8 мячей.
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Артем Кравец стал вторым новичком "Динамо" за время работы Мирчи Луческу после Владимира Костевича.
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