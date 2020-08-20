"Динамо" официально подписало форварда сборной Украины

Артем Кравец вернулся в "Динамо" после 3 лет выступлений в Турции. Фото: ФК "Динамо" Киев

Форвард сборной Украины 31-летний Артем Кравец подписал контракт с киевским "Динамо".

Соглашение рассчитано на два сезона с опцией продления сотрудничества, сообщает официальный сайт киевского клуба.

Последним клубом нападающего был "Кайсериспор", который после вылета из турецкой Суперлиги не были чужды попрощаться с украинским форвардом. В Турции Кравец провел два с половиной сезона.

В составе "Динамо" футболист выступал в течение 7 сезонов с перерывами на аренду.

Также на счету игрока выступления за немецкий "Шальке", испанскую "Гранаду" и киевский "Арсенал". В активе Кравца 23 матча за сборную Украины, в которых он забил 8 мячей.

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Артем Кравец стал вторым новичком "Динамо" за время работы Мирчи Луческу после Владимира Костевича.