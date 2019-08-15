"Динамо" официально назначило Михайличенко главным тренером

Алексей Михайличенко уже имеет опыт работы главным тренером "Динамо"

Алексей Михайличенко - новый главный тренер "Динамо".

Официальный сайт киевского клуба сообщил о назначении 56-летнего специалиста. О деталях сделки не сообщается. Первая тренировка с командой новый руководитель проведет в пятницу, 16 августа.

После вылета из Лиги чемпионов от "Брюгге" "Динамо" уволило предыдущего наставника команды Александра Хацкевича - весь штаб белоруса также ушел в отставку.

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Алексей Михайличенко уже работал главным тренером Динамо - в 2002-04 годах он возглавлял "бело-синих" после смерти Валерия Лобановского. Тогда молодой наставник выиграл с "Динамо" два чемпионата Украины и один Кубок Украины. Впоследствии Михайличенко работал с национальной сборной, а затем вернулся в "Динамо" на должность спортивного директора.