"Динамо" одержало крупную победу на сборах

Киевское "Динамо" в первом матче февральских сборов разгромило словенский "Олимпию" - 5: 0.
В первом тайме отличились Виталий Буяльский и Беньяна Вербич. Словенский полузащитник восстановился от травмы бедра.
Во второй половине игры голы на свой счет записали - Назарий Русин, Карлос Де Пена и 20-летний защитник Александр Романчук.
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Далее динамовцы сыграют против "Стрёмсгодсет" (Драммен, Норвегия), "Бораца" (Баня-Лука, Босния), БАТЭ (Борисов, Беларусь), "Тобола" (Костанай, Казахстан) и "Динамо" (Тбилиси, Грузия). На сборах в Турции команда пробудет до 16 февраля.
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