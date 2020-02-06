"Динамо" одержало крупную победу на сборах

20-летний защитник Александр Романчук забил дебютный мяч за первую команду "Динамо". Фото: с отрытых источников

Киевское "Динамо" в первом матче февральских сборов разгромило словенский "Олимпию" - 5: 0.

В первом тайме отличились Виталий Буяльский и Беньяна Вербич. Словенский полузащитник восстановился от травмы бедра.

Во второй половине игры голы на свой счет записали - Назарий Русин, Карлос Де Пена и 20-летний защитник Александр Романчук.

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Далее динамовцы сыграют против "Стрёмсгодсет" (Драммен, Норвегия), "Бораца" (Баня-Лука, Босния), БАТЭ (Борисов, Беларусь), "Тобола" (Костанай, Казахстан) и "Динамо" (Тбилиси, Грузия). На сборах в Турции команда пробудет до 16 февраля.