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"Динамо" одержало 4 победы подряд

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&quot;Динамо&quot; одержало 4 победы подряд
Вербич забил за "Динамо" во втором матче подряд. Фото: официальный сайт "Динамо"

Киевское "Динамо" в рамах 9 тура дома победило "Днепр-1" 2: 0. Таким образом команда Алексея Михайличенко получила 4 подряд победу подряд.

Gazeta.ua определила главные аспекты игры на "Олимпийском".

Алексей Михайличенко провел ротацию. По сравнению с игрой в среду против "Мариуполь" в "Динамо" вышло сразу 5 новых игроков. Здесь нет ничего удивительного, потому что киевлянам нужно играть дважды в неделю. Уже в четверг динамовцы сыграют в Лиге Европы против "Лугано".

"Динамо" сыграло в два форварда. Алексей Михайличенко на матч против "Днепра-1" выставил два чистых форвардов - Франа Соля и Артема Беседина. Атакующая схема игры не принесла желаемого результата. Нападавшие скорее мешали друг другу, чем дополняли. Соль откровенно потерялся на поле, поэтому неудивительно, что был заменен в начале второго тайма.

"Днепр-1" хотел сыграть вторым номером. Гости построили игру от обороны. Пытаясь защищаться количественно и проводить быстрые атаки. План на игру Михайленко не сработал. Супряга ни разу не смог убежать от опекунов.

Супряга провел слабый матч

"Динамо" эффективно использовало высокий прессинг. Именно борьба в середине поля стала решающей в матче. Киевляне умело прессинговали соперника в середине поля заставляя ошибаться после перехода из обороны в атаку, таким образом опасность у ворот соперника. Гости несколько раз обрезались на своей половине поля. Особенно эффективным был Гармаш, который заставлял ошибаться соперника.

Защитники "Днепра -1" провели не лучше матч. Именно центральная зона обороны была больше уязвимой у гостей. Центральные защитники Логинов и Лопирьнок много ошибались позиционно и индивидуально. Именно с их зоны пришел гол и был заработан пенальти.

Во втором тайме "Динамо" уменьшило скорости. Если в первой половине игры игроки "Динамо" были активными в атаке, то во второй половине игры отдали инициативу гостям играя через контратаки. Киевляне держали в голове игру через 4 дня в Швейцарии.

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Свой следующий матч "Динамо" проведет в четверг 3 октября в рамках Лиги Европы. Команда Михайличенко сыграет в рамках второго тура против Лугано "в гостях. Начало игры - в 22. 00.

Автор: Сергей Тищенко
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