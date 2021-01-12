"Динамо" не возьмет на сборы двух защитников

Никита Бурда продолжает восстанавливаться от травмы. Фото: Александр Попов

Защитники "Динамо" Владимир Костевич и Никита Бурда не поедут на зимние сборы в ОАЭ с командой.

Оба футболиста продолжают восстанавливаться от травмы и останутся в Киеве, сообщает Мeta-ratings.

Костевич в нынешнем сезоне, скорее всего, уже не сыграет. Футболист перенес операций на колене в октябре.

Что касается Бурды, то у Никиты есть шансы окончательно восстановиться и выйти на поле до окончания чемпионата. Защитник находится на финальной стадии реабилитации после травмы ахилла.

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"Динамо" запланировало два зарубежные сборы во время зимней паузы. Команда Мирчи Луческу сначала будет готовиться в ОАЭ, а затем Турции.