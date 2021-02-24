"Динамо" не смогло подписать хорватского таланта

 
Ексклюзивы
1/5
За чего в Украине качество образования становится хуже - эксперт
За чего в Украине качество образования становится хуже - эксперт
Просмотров: 243
"Происходит немыслимое для страны двух Майданов": как в Одессе судили Сергея Стерненко
"Происходит немыслимое для страны двух Майданов": как в Одессе судили Сергея Стерненко
Просмотров: 1359
Работодатели не побегут искать пенсионеров: эксперты оценили новую инициативу депутатов
Работодатели не побегут искать пенсионеров: эксперты оценили новую инициативу депутатов
Просмотров: 3519
Как чиновники учат украинский язык
Как чиновники учат украинский язык
Просмотров: 270
Стерненко стал разменной монетой в играх Зеленского - эксперт
Стерненко стал разменной монетой в играх Зеленского - эксперт
Просмотров: 837
"Зеленский, Венедиктова и Ко выбрали войну. Они ее получат" - сети разозлил приговор Стерненко
"Зеленский, Венедиктова и Ко выбрали войну. Они ее получат" - сети разозлил приговор Стерненко
9 Просмотров: 2169
Почему дорожают продукты в Украине: эксперт назвал 3 причины
Почему дорожают продукты в Украине: эксперт назвал 3 причины
Просмотров: 504
ВНО не поможет решить вопрос с математическим образованием в Украине - эксперт
ВНО не поможет решить вопрос с математическим образованием в Украине - эксперт
Просмотров: 468
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
Просмотров: 1386
Проведение ГИА теряет смысл - эксперт
Проведение ГИА теряет смысл - эксперт
Просмотров: 810
Фото
Все фото
15
20
3
7
8
Украинский волейболистка очаровала безупречной фигурой
Украинский волейболистка очаровала безупречной фигурой
&quot;Попа будто персик&quot; - лучшая спортсменка Украины обольщает горячими фото
"Попа будто персик" - лучшая спортсменка Украины обольщает горячими фото
Играли при -55°С: состоялся длиннейший в истории хоккейный матч
Играли при -55°С: состоялся длиннейший в истории хоккейный матч
Украинская каратистка покорила интернет сексуальными фото
Украинская каратистка покорила интернет сексуальными фото
Мальчик-сумоист в 10 лет весит 85 кг
Мальчик-сумоист в 10 лет весит 85 кг
Видео
Все видео
Как "Бавария" разгромила "Лацио"
Как "Бавария" разгромила "Лацио"
"Челси" заслуженно победил "Атлетико", "Бавария" не имела проблем в Риме - как всё было в Лиге чемпионов
"Челси" заслуженно победил "Атлетико", "Бавария" не имела проблем в Риме - как всё было в Лиге чемпионов
Чемпион Польши официально подписал форварда "Динамо"
Чемпион Польши официально подписал форварда "Динамо"
Соперник "Динамо" одержал разгромную победу в чемпионате Бельгии
Соперник "Динамо" одержал разгромную победу в чемпионате Бельгии
Дубль Роналду помог "Ювентусу" одержать победу
Дубль Роналду помог "Ювентусу" одержать победу
Интервью
1/5
МОЗ заплатил 1,3 млрд за вакцину. Скрывают, за какую именно - Каневский
МОЗ заплатил 1,3 млрд за вакцину. Скрывают, за какую именно - Каневский
1 Просмотров: 423
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
Просмотров: 1386
Водители чаще будут обжаловать штрафы - юрист назвал последствия нового закона
Водители чаще будут обжаловать штрафы - юрист назвал последствия нового закона
2 Просмотров: 684
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
Просмотров: 513
Россия будет искать себе нового "Шария"
Россия будет искать себе нового "Шария"
2 Просмотров: 1908
Колонка
Юлія Ліпіч
Юлія Ліпіч
23 февраля 2021
Просмотров: 549
Усе компенсували
– Бити людей не можна. Але інколи буває – або ти б'єш фізично, або тебе морально. Спрацьовує інстинкт самозбереження, – ...
среда, 24 февраля 2021 14:24

"Динамо" не смогло подписать хорватского таланта

  Комментировать
&quot;Динамо&quot; не смогло подписать хорватского таланта
Ловрич играет левого нападающего. Фото – slobodnadalmacija.

Президент хорватской "Горицы" Ненад Чрнко сообщил, что левый вингер клуба Кристиян Ловрич в зимнее трансферное окно мог перейти в "Динамо".

"Всегда есть запросы и предложения. Были и в это трансферное окно, но мы их отклонили по обоюдному согласию. В частности, последнее предложение поступило от "Динамо". Перед тем, как им нужно было регистрировать игроков для еврокубков.

Мы уже пришли к согласию, я говорил с президентом "Динамо", что на следующий день мы уже готовим самолет, чтобы он отправился на медицинское обследование. Однако кое-что усложнилось, мы не хотели с этим соглашаться", – сказал Чрнко в интервью подкасту SuperSports.

Тransfermarkt оценивает игрока в €5,5 млн, его контракт с клубом рассчитан до 31 мая 2023 года.

В текущем сезоне Ловрич забил 14 голов, из них 5 с пенальти, в 20 матчах чемпионата Хорватии. Делит 1-е место в бомбардирской гонке турнира с Рамоном Мьересом. В целом в составе "Горицы" отметился 41 забитым мячом и 20 результативными передачами в 84 встречах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чемпион Польши официально подписал форварда "Динамо"

Ранее киевское "Динамо" не смогло подписать лучшего бомбардира чемпионата Турции Аарона Бупендзу. Он решил перейти в российский клуб.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Динамо" не смогло подписать хорватского таланта». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
февраля

Аэропорт назвали в честь римского рода

Начали строительство канала, который соединяет 2 океана

Никогда не работал ради денег: 10 советов от Стива Джобса

Украинский полковник попал в засаду и застрелился

Сегодня отмечают День болтуна и молчаливого мастера

Лотерейным выигрышем стала картина придворного художника

Узаконили рождение от троих родителей

Команданте подал в отставку

Союзники начали наземную операцию

Самое читаемое
Чемпионка по паддлбордингу поражает эротическими фотографиями
Чемпионка по паддлбордингу поражает эротическими фотографиями
9
 Просмотров: 15435
Украинцы заплатят 25 тыс. грн налога за авто: обнародовали список
Украинцы заплатят 25 тыс. грн налога за авто: обнародовали список Просмотров: 14418
Обольстительная Деми Роуз эротично изгибалась на полу
Обольстительная Деми Роуз эротично изгибалась на полу
4
 Просмотров: 7974
Украинка сравнила условия работы в Польше и Эстонии
Украинка сравнила условия работы в Польше и Эстонии
 Просмотров: 7470
&quot;Чудо-женщина&quot; Галь Гадот удивила эротическим фото
"Чудо-женщина" Галь Гадот удивила эротическим фото
9
 Просмотров: 6939
Спорт
В "Брюгге" новая вспышка коронавируса
В "Брюгге" новая вспышка коронавируса Просмотров: 207
Лунин уйдет в аренду. Вместо него "Реал" подпишет испанского вратаря
Лунин уйдет в аренду. Вместо него "Реал" подпишет испанского вратаря Просмотров: 342
Африканского форварда, которым интересовалось "Динамо", перехватили россияне
Африканского форварда, которым интересовалось "Динамо", перехватили россияне Просмотров: 198
Маркевич отреагировал на заявление Ярославского
Маркевич отреагировал на заявление Ярославского
 Просмотров: 1512
Германия забирает в Украины талантливого футболиста
Германия забирает в Украины талантливого футболиста Просмотров: 720
Больше всего комментируют
9
"Зеленский, Венедиктова и Ко выбрали войну. Они ее получат" - сети разозлил приговор Стерненко
5
Мендель вступилась за Зеленского по делу Стерненка - ее поймали на лжи
3
Несмотря на санкции, Медведчуку и Козаку ничего не угрожает
3
В Киеве подполковник сливал гостайны в ДНР
2
Водители чаще будут обжаловать штрафы - юрист назвал последствия нового закона
Голосов: 385
Голосование Кто выиграет чемпионат Украины по футболу 2020/21?
  • 1) "Динамо"
  • 2) "Шахтар"
Просмотреть