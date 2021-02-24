"Динамо" не смогло подписать хорватского таланта

Ловрич играет левого нападающего. Фото – slobodnadalmacija.

Президент хорватской "Горицы" Ненад Чрнко сообщил, что левый вингер клуба Кристиян Ловрич в зимнее трансферное окно мог перейти в "Динамо".

"Всегда есть запросы и предложения. Были и в это трансферное окно, но мы их отклонили по обоюдному согласию. В частности, последнее предложение поступило от "Динамо". Перед тем, как им нужно было регистрировать игроков для еврокубков.

Мы уже пришли к согласию, я говорил с президентом "Динамо", что на следующий день мы уже готовим самолет, чтобы он отправился на медицинское обследование. Однако кое-что усложнилось, мы не хотели с этим соглашаться", – сказал Чрнко в интервью подкасту SuperSports.

Тransfermarkt оценивает игрока в €5,5 млн, его контракт с клубом рассчитан до 31 мая 2023 года.

В текущем сезоне Ловрич забил 14 голов, из них 5 с пенальти, в 20 матчах чемпионата Хорватии. Делит 1-е место в бомбардирской гонке турнира с Рамоном Мьересом. В целом в составе "Горицы" отметился 41 забитым мячом и 20 результативными передачами в 84 встречах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чемпион Польши официально подписал форварда "Динамо"

Ранее киевское "Динамо" не смогло подписать лучшего бомбардира чемпионата Турции Аарона Бупендзу. Он решил перейти в российский клуб.