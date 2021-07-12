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понедельник, 12 июля 2021 11:33

"Динамо" не смогло избавиться от Супряги

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&quot;Динамо&quot; не смогло избавиться от Супряги
Владислав Супряга потерял место в старте "Динамо". Фото: ФК "Динамо"

Форвард киевского "Динамо" и молодежной сборной Украины 21-летний Владислав Супряга не перейдет в итальянский "Дженоа".

Клубы не смогли договориться между собой о деталях трансфера, сообщает "Трибуна".

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Киевляне хотят получить большую часть финансовой компенсации уже сейчас. Итальянцев это не устраивает, и они приостановили переговоры. На данный момент переход Супряги маловероятен, хотя в будущем "Дженоа" может вернуться к его кандидатуре.

Владислав Супряга выступает за "Динамо" с лета 2019 года, но так и не смог закрепиться в основном составе команды.

Нападающий не попал в заявку сборной Украины на Евро, находится на летних сборах с "Динамо" в Швейцарии.

"Динамо" подписало форварда московского ЦСКА Илью Шкурина и просматривает лучшего бомбардира УПЛ прошлого сезона Владислава Кулача.

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