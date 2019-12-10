"Динамо" не отпустило собственного футболиста в Серию А

Иосип Пиварич не имеет игровой практики в "Динамо". Фото: из открытых источников

Защитник "Динамо" Йосип Пиварич мог перейти в чемпионат Италии. Об этом рассказал журналист Игорь Цыганик.

"Год назад" Дженоа "или" Кальяри "был готов платить за Пиварича 2.5 миллионов евро. Тогда казалось, что эта сумма была недостаточной, и "Динамо" не хотело его продавать.

Сейчас я сомневаюсь, что за Пиварича кто будет платить такие деньги. Мне его жалко. Это футболист хорошего уровня и мог бы быть хотя бы игроком ротации. Но такой выбор тренера "Динамо", - цитирует Цыганыка "Футбол 24"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Бавария" согласовала трансфер бразильца "Шахтера" за космическую сумму

Иосип Пиварич присоединился к "Динамо" летом 2017 года, но сейчас выбыл из стартового состава из-за травмы. Летом 2018 Пиварич вместе со сборной Хорватии дошел до финала Кубка мира.