"Динамо" не остановить. Команда Луческу выиграла шестой матч подряд

Витиньо против соперников. Фото: ФК "Динамо"

Третьим соперником киевского "Динамо" на третьем сборе в Турции стала латвийская "Валмиера" из одноименного города.

Встреча состоялась в четверг, 17 февраля, на арене Mardan Stadium, сообщает официальный сайт "бело-синих".

"Валмиера" - серебряный призер чемпионата Латвии по итогам прошлого сезона.

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В середине первого тайма каркас ворот спас динамовцев после удара из-за пределов штрафной.

Голы были забиты во второй половине поединка.

На 67-й мин. после подачи от угловой отметки соперники головой выбили мяч, но его подобрал Виталий Буяльский и навесил в шрафную площадку, где Витиньо головой переправил его в сетку.

На последней мин. встречи Александр Андриевский ударом с пенальти уверенно вколотил мяч в правый от себя угол ворот - 2:0. Заработал 11-метровый Буяльский.

"Динамо" на втором сборе сыграло шесть матчей, в которых одержало пять побед и раз сыграло вничью. На третьем зимнем сборе команда запланировала пять спаррингов. До "Валмиеры" киевляне уже победили "Кайрат" и "Инджию".