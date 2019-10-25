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пятница, 25 октября 2019 07:46

"Динамо" не хватает скорости" – Михайличенко

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&quot;Динамо&quot; не хватает скорости&quot; – Михайличенко
Михайличенко не увидел конструктива в атаке

Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко прокомментировал ничью с "Копенгагеном" (1:1). Его слова передает Tribuna.com.

- Вы провели только одну замену сегодня. Вас устраивали действия команды?

Нет, что устроило, это вряд ли. Исходя из игры, в нее довольно сложно войти. Мне казалось, что ребятам на поле под силу решать проблемы, которые возникли по ходу матча.

- Что не получилось?

Наверное, конструктивно сыграть в атаке. Нам навязали борьбу, ее не удалось избежать из-за нехватки скорости, комбинационной игры, чтобы от нее уйти. Мы знали, что "Копенгаген" так играет, но многие верховые единоборства проиграли.

С этой командой нужно играть быстро не только с мячом, но и без. Наверное, это основная причина, почему не все получилось в матче.

- Насколько быстрый гол изменил ваши планы на игру?

Безусловно, он наложил свой отпечаток, особенно на первый тайм, да и на весь матч. Он нас поставил не в совсем удобное положение. Он принес свой дискомфорт команде. Не скажу, что команда растерялась, старались наладить свою игру, вести комбинационный футбол, но не очень многое получалось.

– Сольбаккен сказал, что "Копенгаген" был ближе к победе. Команда потеряла два очка или набрала одно?

Мы смотрели матч с разных скамеек, поэтому у него свой взгляд, у меня – свой. Мне кажется, хоть моментов было и немного, но у нас были предпочтительнее и острее.

Мы набрали одно очко, но потеряли два. Играли на победу, хотели сделать большой шаг, но получился маленький.

- Что скажете о Буяльском?

На предматчевой тренировке он получил небольшое повреждение, не знаем, насколько оно серьезное. Но сегодня он не был в заявке. Будем надеяться, что в скором времени он появится на поле, – сказал Михайличенко.

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После трех туров Лиги Европы "Динамо" вместе с "Копенгагеном" возглавляют группу. В обоих коллективов по 5 зачетных баллов.

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