Динамо" не будет продавать любимого игрока Суркиса несмотря на ужасную форму в начале сезона

Николай Шапаренко будет дальше бороться за место в составе "Динамо"

Николай Шапаренко не покинет "Динамо" летом.

"Информация о переговорах Шапаренко с" Зарей "- неправда.Такий трансфер возможен только на уровне руководителей клубов, но таких переговоров нет.

Шапаренко - любимый игрок Григория Суркиса. Поэтому не так все просто, его будут держать до последнего.

Почему Шапаренко не играет? Он на самом деле сейчас выглядит отвратительно, это говорят все тренеры. У него не было конфликта с Хацкевичем, как это было раньше. У человека очень тяжелый характер. Если его не ставят в состав, то он принимает это близко к сердцу. С ним трудно справиться. Но я не хочу защищать Хацкевича. Хороший тренер должен находить подход ко всем игрокам. А если не можешь найти, то надо тогда просто отправлять, не держать ", -заявил ведущий программы" ТаТоТаке "Сергей Болотников.

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В новом сезоне Николай Шапаренко не сыграл ни одной минуты за первую команду "Динамо" и даже не попадал в заявку. В основном играл за молодежную команду киевлян.