"Динамо" нашло усиление в Бразилии

Витор Буэно переходит в "Динамо". Фото: gazetaesportiva.com

Столичное "Динамо" пополнится фланговым полузащитником "Сантоса" Витором Буэно. 23-летний хавбек будет выступать за киевлян на правах аренды, в обратном направлении отправится Гонсалес.

Как сообщает бразильское издание Globo, клубы договорились о двухлетнем обмене игроками на правах аренды.

Футболисты в ближайшее время должны пройти медосмотры для своих новых клубов.

Буэно был признан главным открытием чемпионата Бразилии в 2016 году. Также на счету полузащитника 100 матчей за Сантос, в которых он забил 21 гол и сделал 12 результативных передач.

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В субботу, 21-го июля, Динамо сыграет матч за Суперкубок Украины против "Шахтера". Начало - в 21:00.