"Динамо" на 11 месте. УЕФА назвало лучшие клубы за всю историю

УЕФА представил рейтинг лучших клубов за всю историю существования организации.
Он охватывает период с 1955 по 2020 год и учитывает выступления в Лиге чемпионов и Кубке европейских чемпионов. Командам начисляется 2 очка за победу и 1 балл – за ничью.
Лучший украинский клуб в рейтинге – "Динамо", которое занимает 11-ю строчку. Киевляне занимают самую высокую позицию среди клубов, которые ни разу не выигрывали Кубок европейских чемпионов или ЛЧ и не играли в финале турнира.
"Шахтер" находится на 31-й позиции, "Днепр" – 176-й, "Заря" – 286-я, "Металлист" – 336-й, "Таврия" – 346-я.
Первое место в рейтинге занял "Реал", 51 раз участвовавший в Кубке европейских чемпионов и Лиге чемпионов и взявший трофей 13 раз. Команда провел 445 матчей в турнирах, выиграла 265 из них, 77 раз сыграла вничью и 103 игры проиграла, набрав 607 баллов.
На втором месте располагается "Бавария", которая участвовала в турнирах 37 раз и является 6-кратным победителем КЕЧ и ЛЧ. У мюнхенского клуба 495 очков (358 матчей, 211 побед, 73 ничьих, 74 поражения).
Третью строчку заняла "Барселона", которая 5 раз выигрывала турнир и участвовала в розыгрышах КЕЧ и ЛЧ 31 раз. Каталонцы набрали 459 очков (325 матчей, 193 победы, 73 ничьих, 59 поражений).
Топ-11 клубов Европы на основании выступлений в КЕЧ и ЛЧ:
1. "Реал" (Испания)
2. "Бавария" (Германия)
3. "Барселона" (Испания)
4. "Манчестер Юнайтед" (Англия)
5. "Ювентус" (Италия)
6. "Милан" (Италия)
7. "Ливерпуль" (Англия)
8. "Бенфика" (Португалия)
9. "Порту" (Португалия)
10. "Аякс" (Нидерланды)
11. "Динамо" Киев (Украина)
31. "Шахтер" (Украина)
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"Динамо" дважды выигрывало Кубок кубков, один раз – Суперкубок и трижды играло в полуфинале Кубка чемпионов и Лиги чемпионов.
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