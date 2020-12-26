"Динамо" на 11 месте. УЕФА назвало лучшие клубы за всю историю

 
Ексклюзивы
1/5
Могут потратить заоблачную сумму: какие подарки украинцы делают на праздники
Могут потратить заоблачную сумму: какие подарки украинцы делают на праздники
Просмотров: 216
"Только один момент. Не говорите о советских "наши" - в селе открыли музей погибших самолетов
"Только один момент. Не говорите о советских "наши" - в селе открыли музей погибших самолетов
Просмотров: 4905
Бойцы очень часто в гражданской жизни сталкиваются с ситуацией: "Мы вас туда не посылали" - кинообозреватель
Бойцы очень часто в гражданской жизни сталкиваются с ситуацией: "Мы вас туда не посылали" - кинообозреватель
Просмотров: 477
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Просмотров: 441
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Просмотров: 189
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
9 Просмотров: 18333
Прогноз: что подорожает в новом году
Прогноз: что подорожает в новом году
Просмотров: 873
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Просмотров: 396
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
Просмотров: 2592
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Просмотров: 2214
Фото
Все фото
4
9
5
16
10
&quot;Инклюзивный футбол для детей&quot; - в Киеве стартовал благотворительный проект
"Инклюзивный футбол для детей" - в Киеве стартовал благотворительный проект
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Молодая и откровенна: сексуальные фото очаровательной спортсменки
Молодая и откровенна: сексуальные фото очаровательной спортсменки
Видео
Все видео
Обида на знаменитого тренера стала двигательной силой карьеры Марадоны
Обида на знаменитого тренера стала двигательной силой карьеры Марадоны
Украинец первым в мире выполнил сложный трюк на сноуборде
Украинец первым в мире выполнил сложный трюк на сноуборде
"Реал" одержал 5-ю подряд победу в чемпионате Испании
"Реал" одержал 5-ю подряд победу в чемпионате Испании
"Милан" дожал "Лацио" и остался лидером Серии А
"Милан" дожал "Лацио" и остался лидером Серии А
Шевченко выпал полностью. Абсолютно!" – Лобановский раскритиковал звездного форварда
Шевченко выпал полностью. Абсолютно!" – Лобановский раскритиковал звездного форварда
Интервью
1/5
"В 2021-м будет экономический рост, но не такой как хотелось бы" - экономист
"В 2021-м будет экономический рост, но не такой как хотелось бы" - экономист
Просмотров: 351
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
9 Просмотров: 18333
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Просмотров: 297
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Просмотров: 1323
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
1 Просмотров: 1971
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
25 декабря 2020
Просмотров: 207
Десять тез про 2020-й
Рік скоро завершиться, тож дозвольте мені написати 10 філософських тез про цей складний 2020-й. 1.У світі поменшало свободи. Захід, який критикував ...
суббота, 26 декабря 2020 13:27

"Динамо" на 11 месте. УЕФА назвало лучшие клубы за всю историю

  Комментировать
&quot;Динамо&quot; на 11 месте. УЕФА назвало лучшие клубы за всю историю
"Динамо" конца 1990-ых годов было одним из лучших за всю историю. Фото Рейтер

УЕФА представил рейтинг лучших клубов за всю историю существования организации.

Он охватывает период с 1955 по 2020 год и учитывает выступления в Лиге чемпионов и Кубке европейских чемпионов. Командам начисляется 2 очка за победу и 1 балл – за ничью.

Лучший украинский клуб в рейтинге – "Динамо", которое занимает 11-ю строчку. Киевляне занимают самую высокую позицию среди клубов, которые ни разу не выигрывали Кубок европейских чемпионов или ЛЧ и не играли в финале турнира.

"Шахтер" находится на 31-й позиции, "Днепр" – 176-й, "Заря" – 286-я, "Металлист" – 336-й, "Таврия" – 346-я.

Первое место в рейтинге занял "Реал", 51 раз участвовавший в Кубке европейских чемпионов и Лиге чемпионов и взявший трофей 13 раз. Команда провел 445 матчей в турнирах, выиграла 265 из них, 77 раз сыграла вничью и 103 игры проиграла, набрав 607 баллов.

На втором месте располагается "Бавария", которая участвовала в турнирах 37 раз и является 6-кратным победителем КЕЧ и ЛЧ. У мюнхенского клуба 495 очков (358 матчей, 211 побед, 73 ничьих, 74 поражения).

Третью строчку заняла "Барселона", которая 5 раз выигрывала турнир и участвовала в розыгрышах КЕЧ и ЛЧ 31 раз. Каталонцы набрали 459 очков (325 матчей, 193 победы, 73 ничьих, 59 поражений).

Топ-11 клубов Европы на основании выступлений в КЕЧ и ЛЧ:

1. "Реал" (Испания)

2. "Бавария" (Германия)

3. "Барселона" (Испания)

4. "Манчестер Юнайтед" (Англия)

5. "Ювентус" (Италия)

6. "Милан" (Италия)

7. "Ливерпуль" (Англия)

8. "Бенфика" (Португалия)

9. "Порту" (Португалия)

10. "Аякс" (Нидерланды)

11. "Динамо" Киев (Украина)

31. "Шахтер" (Украина)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как может измениться "Динамо" во время зимней паузы

"Динамо" дважды выигрывало Кубок кубков, один раз – Суперкубок и трижды играло в полуфинале Кубка чемпионов и Лиги чемпионов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Динамо" на 11 месте. УЕФА назвало лучшие клубы за всю историю». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
декабря

Могут потратить заоблачную сумму: какие подарки украинцы делают на праздники

Первые казино возвели бандиты

Мир увидел пьесу Шекспира "Король Лир"

12-летняя сыграла одержимую дьяволом

В результате цунами погибли около 240 тысяч человек

Самое читаемое
Астролог назвала знаки, которых сделает счастливыми 2021 год
Астролог назвала знаки, которых сделает счастливыми 2021 год
 Просмотров: 48755
Показали самую дорогую рыбу Польши, которая вдвое дешевле в Украине
Показали самую дорогую рыбу Польши, которая вдвое дешевле в Украине
5
 Просмотров: 14995
&quot;Должность доярки помогла получить гражданство&quot; - украинка о жизни в Финляндии
"Должность доярки помогла получить гражданство" - украинка о жизни в Финляндии
7
 Просмотров: 4996
&quot;Только один момент. Не говорите о советских &quot;наши&quot; - в селе открыли музей погибших самолетов
"Только один момент. Не говорите о советских "наши" - в селе открыли музей погибших самолетов
26
 Просмотров: 4896
Будем радоваться ранней весне - какими будут погода и урожай
Будем радоваться ранней весне - какими будут погода и урожай
 Просмотров: 3717
Спорт
Ради "Аталанты" Коваленко отказал "Роме"
Ради "Аталанты" Коваленко отказал "Роме" Просмотров: 45
О трансфере Коваленко "Аталанта" объявит в первых числах января
О трансфере Коваленко "Аталанта" объявит в первых числах января Просмотров: 126
Соперник "Шахтера" остался без тренера
Соперник "Шахтера" остался без тренера Просмотров: 153
Андриевский может перейти в "Десну"
Андриевский может перейти в "Десну" Просмотров: 306
Как украинские звездные футболисты проводят отпуск
Как украинские звездные футболисты проводят отпуск
8
 Просмотров: 432
Больше всего комментируют
4
Манипуляция опросом Деминициатив: Офис президента исправил новость, противоречий не видит
3
Генералу Назарову суд остановил выполнение приговора. Его обвинили в катастрофе самолета Ил-76
3
Мы же не мясом воюем - в СНБО раскритиковали заявление Зеленского о "тотальной мобилизации"
2
Первая леди рассказала о причинах переезда на госдачу
2
Зеленский не получил приглашение на инаугурацию Байдена
Голосов: 205
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть