"Динамо" может купить российского форварда

Александр Соболев может стать первым россиянином в составе "Динамо" после начала войны на Востоке Украины

"Динамо" может пополниться российским футболистом.

Киевское "Динамо" проявляет интерес к российскому нападающего футбольного клуба "Крылья Советов" (Самара) Александру Соболеву.

Об этом сообщил популярный телеведущий и журналист Алексей Андронов, чьи слова передает Dynamo.kiev.ua. Кроме того, интересным является то, что параллельно форвардом из России интересуется нынешний соперник "Динамо" по третьему раунду отбора Лиги чемпионов - бельгийский "Брюгге".

"Соболев из "Крыльев" интересен киевскому "Динамо" и "Брюгге". Футболисту звонил президент киевского клуба Игорь Суркис. То есть Соболев будет на игре и с кем-то точно подпишет?" - написал Андронов в своем Telegram-канале.

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В новом сезоне РПЛ Соболев забил 4 мяча в 4-х матчах в составе "Крылья Советов".