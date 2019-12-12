"Динамо" – "Лугано" – 1:1 Киевляне опозорились в еврокубках

Добрый вечер!

Сегодня в Киеве местное "Динамо" постарается спасти очень неудачный сезон победой над заштатным швейцарским "Лугано".

Только победа дарит киевлянам выход в 1/16 Лиги Европы. Поражение с большой вероятностью закончится отставкой главного тренера Алексея Михайличенко.

Болельщики "Динамо" и так натерпелись в этом году от выходок любимого клуба и выход в следующий круг еврокубка - это тот минимум, на который они согласятся.

Словом, "Динамо" в классической ситуации: или пан, или пропал. Выбираем пана, хотя он и явный Томек Кенджера.

Тем временем стал известен стартовый состав "Динамо".

"Динамо": Бущан – Миколенко, Кадар, Попов, Кендзера – Де Пена, Шепелев, Буяльский, Караваев – Цыганков – Беседин.

Запасные: Бойко, Сирота, Шапаренко, Цитаишвили, Андриевский, Гармаш, Соль.

А зрителей на стадионе пожалуй меньше, чем было в первом матче этих команд в чужом для "Лугано" Санкт-Галлене.

Игра началась!

3 мин. "Динамо" пытается смять гостей стартовым натиском. Пока не слишком удается.

5 мин. Беседин после углового бьет головой метров на шесть выше ворот.

7 мин. Гости ответили острой атакой и также неточным ударом мимо ворот.

10 мин. Цыганков выходил на ударную позицию, но так и не решил, что делать: бить или отдавать пас?

12 мин. Все: короткий стартовый натиск "Динамо" закончился, едва начавшись.

15 мин. В параллельном матче между "Копенгагеном" и "Мальме" счет тоже не открыт.

17 мин. Цыганков бил и одновременно получил удар по ноге. Предупреждение у соперника - Сульмони получил желтую.

20 мин. Де Пена ударил примитивно - не сильно, просто в стенку.

22 мин. И снова удар Карлоса. На этот раз с игры. Уже лучше, но далеко до совершенства.

24 мин. Пол тайма прошло, но "Динамо" пока никакое.

26 мин. "Преимущество будто есть", - говорит комментатор. Хорошо, что разглядел.

30 мин. Тут уже и 30 минута. А вспомнить хотя бы какой-то момент - тяжело.

31 мин. Ох-хо! Мастер-класс от Беседина. Миколенко прошел по флангу и прострелил. Беседин с метра бьет выше ворот! А за ним бежал Караваев.

35 мин. Штрафной в исполнении Цыганкова с правого угла штрафной. Хоть не намного, но выше ворот.

38 мин. Комедия взаимных потерь мяча в обеих командах.

40 мин. Ловрич запутался в собственных ногах и отдал мяч киевским защитникам.

42хв. Буяльский забивает, но арбитр отменяет гол. Офсайд. Вчера у "Шахтера" тоже такое было. Чем закончилось - помним.

45. мин. А я что говорил! Проход "Лугано" флангом, навес и удар: 0:1. Араторе отличился.

Перерыв. Шевченко со своей рекламой: Прыгал, смеялся и плакал. Где там прыгал и смеялся? Плакал и только плакал от такой игры.

В перерыве почитал комментарии болельщиков. Только не показывайте их Михайличенко!

Второй тайм начался. На трибунах показывают Артема Милевского. Нервно смеется Миля.

48 мин. Прострел Караваева постреливает абсолютно всех. Некому замыкать.

51 мин. Который раз Миколенко проходит по флангу и стреляет. Все бегут и смотрят, а Караваев бьет мимо.

54 мин. Серия ударов от Шепелева и Караваева к вратарю так и не доходит.

57 мин. Штурмуют киевляне. Остатки совести есть еще у игроков.

59 мин. Ой-йо-ой! Миколенко подает, рикошет, мяч летит в угол, за ним бежит Беседин. Мяч ударяется в штангу и вылетает в поле. Беседин летит в ворота. Мастерство не пропьешь!

65 мин. Цитаишвили вышел вместо Кенджеры.

67 мин. Выдыхаются потихоньку киевляне. Дело идет к позору?

69 мин. Беседин смешно падает и смотрит на арбитра. Эх, нет у него артистизма жены!

71 мин. Цыганков бил со штрафного, но голкипер потянул удар!

72 мин. Это комедия какая-то! Шепелев с боями прорвался по флангу, выложил мяч на Беседина, то потоптался и ударил в защитника.

76 мин. Цыганков бил почти с того самого места и Да Коста снова потянул.

77 мин. Замена. Гармаш вышел вместо Де Пены.

79 хв. Буяльський навчився бити по воротах у Бесєдіна.

81 мин. Наконец отмучился. Вместо Беседина вышел Соль.

83 мин. Миколенко лежит и страдает от боли.

86 мин. Соль показал тренеру, как надо бить по воротам. Но там еще и вратарь есть.

89 мин. Кажется такого позора "Динамо" еще не знало. Жалко смотреть на Михайличенко. Не надо страдать, Алексей Александрович. Берите ручку, пишите заявление. Это будет по-мужски.

90+2. Михайличенко хотел уйти со стадиона, но остановился. Еще на что-то надеется?

90+3 Последняя попытка затолкать от киевлян не заканчивается ничем.

Цыганков забивает дальним выстрелом. Ничья - 1:1.

Ждем отставку Михайличенко.

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Таким образом весной в еврокубках от Украины будет выступать только "Шахтер". Жеребьевка - в понедельник, 16 декабря.