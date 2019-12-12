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четверг, 12 декабря 2019 19:32

"Динамо" – "Лугано" – 0:0 (первый тайм)

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&quot;Динамо&quot; – &quot;Лугано&quot; – 0:0 (первый тайм)
В первом матче в Санкт-Галлене "Динамо" едва не потеряло ничью, когда игрок "Лугано" попал в перекладину

Добрый вечер!

Сегодня в Киеве местное "Динамо" постарается спасти очень неудачный сезон победой над заштатным швейцарским "Лугано".

Только победа дарит киевлянам выход в 1/16 Лиги Европы. Поражение с большой вероятностью закончится отставкой главного тренера Алексея Михайличенко.

Болельщики "Динамо" и так натерпелись в этом году от выходок любимого клуба и выход в следующий круг еврокубка - это тот минимум, на который они согласятся.

Словом, "Динамо" в классической ситуации: или пан, или пропал. Выбираем пана, хотя он и явный Томек Кенджера.

Тем временем стал известен стартовый состав "Динамо".

"Динамо": Бущан – Миколенко, Кадар, Попов, Кендзера – Де Пена, Шепелев, Буяльский, Караваев – Цыганков – Беседин.

Запасные: Бойко, Сирота, Шапаренко, Цитаишвили, Андриевский, Гармаш, Соль.

А зрителей на стадионе пожалуй меньше, чем было в первом матче этих команд в чужом для "Лугано" Санкт-Галлене.

Игра началась!

3 мин. "Динамо" пытается смять гостей стартовым натиском. Пока не слишком удается.

5 мин. Беседин после углового бьет головой метров на шесть выше ворот.

7 мин. Гости ответили острой атакой и также неточным ударом мимо ворот.

10 мин. Цыганков выходил на ударную позицию, но так и не решил, что делать: бить или отдавать пас?

12 мин. Все: короткий стартовый натиск "Динамо" закончился, едва начавшись.

15 мин. В параллельном матче между "Копенгагеном" и "Мальме" счет тоже не открыт.

17 мин. Цыганков бил и одновременно получил удар по ноге. Предупреждение у соперника - Сульмони получил желтую.

20 мин. Де Пена ударил примитивно - не сильно, просто в стенку.

22 мин. И снова удар Карлоса. На этот раз с игры. Уже лучше, но далеко до совершенства.

24 мин. Пол тайма прошло, но "Динамо" пока никакое.

Автор: Юрий СТРИГУН
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Дата
12
декабря

Поединок Кличко оживился после финального гонга

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