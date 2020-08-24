"Динамо" Лобановского на последней минуте игры пробилось в Лигу чемпионов

Ващуку было тяжело с фактурными нападающими датского клуба. Фото УНИАН

25 августа в 1999 году киевское "Динамо" провело один из самых драматичных матчей отбора в Лигу чемпионов. Киевляне сыграли вничью - 2:2 с датским "Ольборгом" и прошли в групповой турнир. Еще за 15 мин. до конца встречи "Динамо" уступало - 0:2 и мало кто верил в чудо.

Первую игру на выезде киевляне выиграли - 2:1 благодаря голам Реброва и дебютанта Максима Шацких. Особенно красив был мяч Сергея, когда он издевательски обыграл едва не всю защиту "Ольборга" и открыл счет.

Лига чемпионов ускользала из рук команды Лобановского

Казалось, что ответная игра превратится в формальность. Однако в первом тайме датчане открыли счет, а на 47-й мин. удвоили его. Лига чемпионов ускользала из рук команды Лобановского. "Динамо" долго приходило в себя , наконец на 75-й мин. Гусин забил спасительный мяч.

Казалось дополнительного времени не избежать, но на третьей добавленной минуте Максим Шацких сравнивает счет в падении - 2:2. "Динамо" оформило путевку в Лигу чемпионов.

Там киевляне прошли первый групповой турнир и вышли во второй. Только сногсшибательный удар Роберто Карлоса позволил "Реалу" избежать поражения от "Динамо" и выйти в полуфинал, а затем и выиграть турнир.

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Сразу после матча в Киеве небо в столице засияло огнями салюта в честь выхода лучшего клуба Украины в Лигу чемпионов.