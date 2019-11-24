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воскресенье, 24 ноября 2019 19:08

"Динамо" легко победило "Мариуполь" в принципиальном матче

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&quot;Динамо&quot; легко победило &quot;Мариуполь&quot; в принципиальном матче
Виталий Буяльский положил начало разгрому "Мариуполя". Фото: ФК "Динамо"

"Динамо" в рамках 14 тура УПЛ без проблем обыграло "Мариуполь" 3: 0

Gazeta.ua определила главные аспекты игры на "Олимпийском"

Игра имела принципиальный характер. В сезоне 2017-2018 матч первого круга "Мариуполь" - "Динамо" так и не состоялся. Дело дошло до Лозаннского суда. После того матч стал очень важным для обеих команд.

Команды имели потери перед игрой. Денис Попов получил повреждения в состоянии молодежной сборной Украины. Томаш Кендзера получил в травму в игре за сборную Польши. У гостей не мог играть игрок "молодежки" Владислав Топалов и ведущий опорник Валерий Федорчук.

Алексей Михайличенко попробывал новую модель игры в середине поля. Если в предыдущих матчах на позиции центрального атакующего полузащитника пробовали Цыганкова и Шапаренко, то в игре против азовцев в середине поля вышли Владимир Шепелев, Сергей Сидорчук и Владимир Буяльский. Ни один из игроков не является ориентирован на атаку.

Михайличено попытался новую модель игры в середине поля


"Динамо" сыграло два разных тайма. Если в первом тайме матч был равным, то после перерыва преимущество динамовцев стала очевидной. Киевляне создали много моментов у ворот соперников. Если бы не игра голкипера гостей ЕвгенияГальчука, счет был бы еще больше разгромный.

Центр защиты "Мариуполя" провалился. Александр Бабич выставил с начала игры сразу три защитники. Но раз за разом именно центральная зона защиты проваливалась Проходили разрезные, фланговые передачи. После замены центрального защитника на форварда, защита "Мариуполя" напоминал проходной двор.

Замены "Динамо" усилили игру. Оживил игру в середине поля выход Николая Шапаренко в начале второго тайма. Беньямин Вербич добавил скорости и креатива на флангах. Фран Соль имел довольно мало времени, чтобы себя показать.

Лидер атак гостей Вакула провел слабый матч. Гости рассчитывали на быстрые контракаткы. Важным игроком здесь должен был стать Владислав Вакула, который славится своими скоростными качествами. Лидер атак азовцев провел весь матч в тени, ни разу не смог убежать от защитников "Динамо".

После победы над "Мариуполем" киевляне набрали 30 очков и поднялись на 2 место. Следующий матч в чемпионате Украины команда Михайличенко проведет 1 декабря против "Олимпика".

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24
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