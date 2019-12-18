"Динамо" избавится почти от всех легионеров

За Тамаша Кадара зимой "Зенит" давал 8 миллионов евро

Киевское "Динамо" планирует избавиться сразу восемь легионеров.

По данным сайта fcdynamonation.com, зимой киевляне выставят на трансфер защитников Томаша Кенджеру, Карлоса Самбрано, Тамаша Кадара, Иосифа Пиварича, Сидклея, полузащитника Мохамеда Кадири, форвардов Жерсона Родригеса и Франа Соля.

Речь идет о том, что тренерский штаб по разным причинам больше не рассчитывает на вышеупомянутых игроков и искать на их место новых футболистов.

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