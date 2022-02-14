"Динамо" избавилось от ненужного легионера

Ганский легионер киевского "Динамо" Мухаммед Кадири будет играть в Казахстане за "Актобе".
Киевляне отдали опорного полузащитника в аренду, сообщает "Динамо Киев Inside".
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Ганец не входит в планы Мирчи Луческу. С приходом румынского наставника Кадири выступал на правах аренды за российский "Арсенал", а в первой части текущего сезона за одесский "Черноморец".
Кадири защищает цвета "Динамо" с лета 2019 после перехода из венской "Аустрии". Контракт футболиста рассчитан на лето 2023 года. Примерная стоимость футболиста составляет €800 тысяч.
В текущем сезоне "Динамо" занимает второе место в турнирной таблице. Киевляне на два очка отстают от "Шахтера".
Основной опорник "Динамо" - капитан команды Сергей Сидорчук. Его подменяют – Александр Андриевский и Владимир Шепелев. Мирча Луческу пригласил двух молодых игроков на эту позицию – Владимира Бражко и Александра Яцика.
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