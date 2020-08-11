"Динамо" интересуется сыном экс-звезды "Барселоны"

Ривалдиньо выступает в Румынии с 2017 года. Фото: sport.ro

Киевское "Динамо" проявляет интерес к форварду румынского "Вииторул" 25-летнего Ривалдиньо.

Он сын бывшей звезды "Барселоны" и сборной Бразилии Ривалдо, сообщает Sport.ro.

Игрок попал в расширенный список трансферных интересов "Динамо". Футболист играет на позиции центрального форварда.

На Ривалдиньо также претендуют клубы из Польши и ОАЭ. Сообщается, что "Краковия" близка к трансферу футболиста.

В Европе бразилец играл за "Динамо" Бухарест и "Лудогорец".

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В прошлом сезоне чемпионата Румынии Ривалдиньо провел 28 матчей, забил 11 голов, сделал 1 ассист. Контракт бразильца с "Вииторул" действует до конца июня 2021 года. Transfermarkt оценивает игрока в 11 млн евро.