"Динамо" интересуется сыном экс-звезды "Барселоны"

Киевское "Динамо" проявляет интерес к форварду румынского "Вииторул" 25-летнего Ривалдиньо.
Он сын бывшей звезды "Барселоны" и сборной Бразилии Ривалдо, сообщает Sport.ro.
Игрок попал в расширенный список трансферных интересов "Динамо". Футболист играет на позиции центрального форварда.
На Ривалдиньо также претендуют клубы из Польши и ОАЭ. Сообщается, что "Краковия" близка к трансферу футболиста.
В Европе бразилец играл за "Динамо" Бухарест и "Лудогорец".
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В прошлом сезоне чемпионата Румынии Ривалдиньо провел 28 матчей, забил 11 голов, сделал 1 ассист. Контракт бразильца с "Вииторул" действует до конца июня 2021 года. Transfermarkt оценивает игрока в 11 млн евро.
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