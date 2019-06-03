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понедельник, 03 июня 2019 13:01

"Динамо" интересуется сенсационным бомбардиром из УПЛ

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&quot;Динамо&quot; интересуется сенсационным бомбардиром из УПЛ
Арни Вильхьяльмссон смог проявить себя в Украине с лучшей стороны.

Агент нападающего "Черноморца" Арни Вильхьяльмссон прокомментировал интерес других клубов к своему клиенту.

"Я не думаю, что у "Черноморца" есть деньги, чтобы его купить, и сам игрок хочет перейти на более высокий уровень. Например, киевское "Динамо" с интересом наблюдает за ним, как и другие украинские и иностранные клубы.

В настоящее время я веду переговоры с "Десной", "Карпатами", "Львовом" в Украине. Мне также сказали, что "Ворскла" заинтересовалась им. "Динамо" наблюдает за Арни. "Александрия" тоже в восторге от него.

В Польше им интересуется клуб "Экстраклясы", а также "Уфа" в России. "Краевая" в Румынии тоже рассматривает его. Главное для Арни - подняться на максимально высокий уровень", - цитирует агента Sport Arena.

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Права на Вильхьяльмссона принадлежат польской "Термалице", а в "Черноморце" он выступает на правах аренды, которая рассчитана до 30 июня. В 12 матчах за одесситов исландец забил 7 голов.

https://football24.ua
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Дата
03
июня

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