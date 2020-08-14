"Динамо" интересуется игроком сборной Португалии

Адриен Силва последние два сезона провел в "Монако". Фото: Reuters/Henry Romero

Киевское "Динамо" заинтересовано в услугах игрока сборной Португалии и английского "Лестера" 31-летнего Адриена Силвы.

Футболист действует на позиции центрального полузащитника, сообщает record.pt.

С лета 2017 года права на футболиста принадлежат представителю АПЛ "Лестеру". Однако в английском клубе Адриен провел всего полтора года. В январе 2019-го Силва отправился в аренду в "Монако", за который провел 25 матчей во всех турнирах и отдал 2 результативные передачи.

Контракт португальца с английским клубом будет действовать еще сезон. Также в услугах Силвы заинтересован московский ЦСКА.

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В активе Адриена Силвы 26 матчей в составе сборной Португалии, где он забил один мяч.