Італійський клуб хоче придбати форварда "Динамо" за €9,5 млн

Владислав Супряга готовится к новому сезону вместе с "Динамо". Фото: ФК "Динамо"

Представитель итальянской Серии А "Болоньи" серьезно заинтересовалась в услугах форварда "Динамо" Владислава Супряги.

Итальянский клуб готов предложить Игорю Суркису €9,5 млн за талантливого нападающего, сообщает Tutto Bologna Web

Указанная сумма может увеличиться за счет бонусов, однако о каких именно суммах идет речь в этом аспекте не сообщается.

Если если "Динамо" потребует за Супрягу больше денег, то итальянский клуб не сможет подписать футболиста. Ясность в трансфере футболиста наступит в ближайшие дни.

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По сообщению СМИ в услугах Владиславы Супряги кроме "Болоньи" также заинтересованы 2 других представителя Серии А - "Лацио" и "Аталанта".