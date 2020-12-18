"Динамо" и "Шахтер" узнали соперников в 1/4 Кубка Украины

Финал Кубка Украины должна принять Тернополь. Фото: УАФ

В Доме футбола состоялась церемония жеребьевки четвертьфиналов Кубка Украины сезона 2020/21.

С этой стадии в турнире стартуют киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер", сообщает официальный сайт УАФ.

В четвертьфинале между собой сыграют:

"Динамо" - "Колос";

"Агробизнес" - "Шахтер";

"Днепр-1" - "Александрия";

"Верес" - "Заря".

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Противостояние будет состоять из 1 матча. Ориентировочная дата поединков - 3 марта.