"Динамо" и "Шахтер" проведут последний бой за 30 миллионов

Мирча Луческу и Луиш Каштру. Фото: ФК "Динамо" Киев

13 февраля стартует вторая часть чемпионата Украины. Главный вопрос: кто займет первое место? Пока "Динамо" опережает "Шахтер" на одно очко. Такой интриги не было с сезона 2014/15.

В канун возобновления сезона – взгляд Николая Несенюка.

Украинской футбольной "премьер-лигой" не предусмотрены никакие призовые для победителей и призеров чемпионата Украины. Лишь переходной кубок и комплекты из сорока медалей из дешевой латуни. В последние годы призовые за успехи в отечественном чемпионате украинским футбольных командам выплачивает Европейский союз футбольных ассоциаций – УЕФА. Эти деньги являются выплатами за участие в европейских клубных турнирах. Участник группового турнира Лиги чемпионов гарантированно получает около тридцати миллионов евро плюс имеет возможность заработать еще по ходу турнира. Участник группового турнира лиги Европы получает намного меньше – около пяти миллионов, но и это очень большие деньги для всех украинских команд, кроме "Динамо" и "Шахтера".

Нынешний футбольный сезон последний, по итогам которого чемпион Украины автоматически попадает к Лиге чемпионов и получает упомянутую выше "тридцатку". Все идет к тому, что в следующем году этого приза в нашем чемпионате не будет. Это зависит от тех же "Динамо" и "Шахтера", которые еще теоретически могут весной вытянуть украинский коэффициент на место, которое позволит чемпиону-2022 автоматически квалифицироваться в Лигу чемпионов.

Формально лучшие шансы у "Динамо", которое стартует в эту субботу с гандикапом в один балл. В действительности же здесь действует другая математика

Так за что нашим лидерам бороться? За гарантированные миллионы от чемпионского титула текущего года, сосредоточившись на чемпионате Украины? Или за более высокое место в рейтинге, положив все силы на матче Лиги Европы?

Ответ очевиден – титул чемпиона дает огромный денежный приз уже сейчас, а борьба за повышение в клубном коэффициенте – дело будущего, которое еще неизвестно каким будет. Понятное дело, что никто в "Динамо" и "Шахтере" не скажет вслух о желании быстрее избавиться от Лиги Европы, чтобы сосредоточиться на главной задаче. Но и обстоятельство, что играя "на два фронта", можно недосчитаться решающих очков в чемпионате, является слишком красноречивым, чтобы его не учитывать. С другой стороны, сосредоточиться – не значит выиграть! Текущий чемпионат Украины уже доказал, что неожиданности не просто возможны – они неминуемы! То кто же таки имеет больше шансов выиграть чемпионат Украины, получив, возможно, последний в современной истории денежный приз от УЕФА с семью нулями?

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Формально лучшие шансы у "Динамо", которое стартует в эту субботу с гандикапом в один балл. В действительности же здесь действует другая математика. Помните детский анекдот о два плюс два? Получив такую задачу, сын торговца переспросил у учительницы – а мы покупаем или продаем? Так же и в украинском футбольном чемпионате обычная математика не работает. Достаточно лишь вспомнить последний тур первого круга, когда "Шахтеру" просто записали три пункта в таблицу, зачтя выездную победу над "Ингульцом" в виду "неготовности поля"! Представляете, что может быть теперь, когда чемпионат по воле наших футбольных руководителей возобновляется среди снежной и морозной зимы, чтобы завершиться в мае! Где гарантия, что когда будет очень нужно, поле, на котором "Шахтер" должен будет играть выездной матч опять окажется в последний момент "неготовым"? А есть же еще арбитры с ВАРом, которые способны если что оставить ту или игую команду в меньшинстве или дать в ее ворота нужное количество одиннадцатиметровых! И не нужно о чести, совести или репутации! Я не рискну назвать в нашем футболе такую репутацию, которая стоит упомянутых тридцати миллионов от УЕФА!

В то же время никто не мешает нам быть идеалистами и верить в то, что судьба титула чемпиона Украины решится в честной борьбе на футбольном поле без каких-то сомнительных примесей. Тогда давайте прикидывать потенциальные возможности главных конкурентов. Пока еще эти возможности выглядят приблизительно одинаково. С одной стороны перспективная молодежь "Динамо" пока еще звезд из неба не хватает. С другой – бразильцы "Шахтера" лишь фрагментами выглядят "волшебниками мяча", показывая свой класс большей частью тогда, когда соперник этому не мешает. Когда мешает – начинаются проблемы. То же можно сказать и о тактических построениях обоих лидеров. То, что мы увидели в их выполнении во время контрольных матчей на зимних сборах, вовсе не убеждает в возможности внезапного взлёта.

Представляете, что может быть теперь, когда чемпионат по воли наших футбольных руководителей возобновляется среди снежной и морозной зимы, чтобы закончиться в мае!

Точно буду утверждать лишь одно: "Динамо" может стать чемпионом лишь в том случае, если в каждой игре будет выше соперника на голову как по мастерству, так и по желанию! Это не является фантастикой, учитывая, что все без исключения соперники в чемпионате, кроме "Шахтера", укомплектованы игроками, которые или не подошли в свое время кому-то из наших грандов, или подойдя, оказались впоследствии этим командам ненужными. Есть предположение, что именно упомянутое выше преимущество лидеров в классе будет весной дополнено максимальной мотивацией. Как бы мы не уважали работу, проведенную тренерами "Зари", "Десны", "Ворсклы", "Колоса" и других, их успехи в матчах с двумя лидерами являются больше "заслугой" самих лидеров, а не наоборот.

Остается личная встреча "Динамо" и "Шахтера", которая теоретически должна была бы объективно решить судьбу чемпионского титулу. Но этого не случится . И я бы по этому поводу не огорчался. Чемпионом является не тот, кто победил в одном, пусть и более сверхпринципиальном поединке, а тот, кто подтверждал свой уровень на протяжении всего сезона. Нетрудно вспомнить совсем недавние примеры, когда чемпион проигрывал главному конкуренту, но это уже не имело значения.

Можно было бы еще поразмышлять над новыми именами, которые может подарить нам украинский футбол этой весной. Но и это, к сожалению, маловероятно. Настолько разный у нас по классу игроков состав "Динамо"/ "Шахтера" и остальных команд. С одной стороны, двум лидерам так будто удобнее – нет лишних конкурентов в борьбе за многомиллионный приз. А с другой, с такими призерами не видеть Украине в ближайшее время высокого места в таблице коэффициентов УЕФА. В позапрошлом году в Лиге Европы с треском провалилась "Александрия", в прошлом также безнадежно выглядела "Заря". А значит не видеть нам дополнительные баллы в таблице. "Динамо" и "Шахтер" вдвоем не вытянут!

В итоге нынешний поединок за чемпионство с безумными призовыми может стать последним. Так, может, после этого наш чемпионат перестанет быть соревнованием двух команд? Но это вряд ли. Давайте радоваться хотя бы потому, что сейчас в чемпионате Украины мы имеем двух претендентов на титул, а не одного.

Ближайшие матчи претенденты на "золото" проведут в субботу, 13 февраля, в 17:00: "Динамо" - "Олимпик", "Колос" - "Шахтер". На 17 апреля запланирована личная встреча, номинальным хозяином будет донецкая команда.



