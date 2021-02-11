"Динамо" и "Шахтер" поссорились из-за НСК "Олимпийский"

"Динамо" и "Шахтер" проводят матчи на главном стадионе страны. Фото: УНИАН

Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" поссорились из-за проведения матчей на НСК "Олимпийский".

"Горняки" хотят перенести матч 14-го тура УПЛ против "Колоса" в Киев вместо Коваливки. "Динамо" против, чтобы перед матчем Лиги Европы против "Брюгге" кто-то играл на стадионе. Команда Мирчи Луческу проведет свой матч чемпионата на клубном стадионе "Динамо".

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Как бы щеголяло на публику временное руководство УПЛ, снежно-ледяной форс-мажор, достигает кульминации в ближайшие 3 дня, ломает все заявленные планы А, Б и В. 50-70 сантиметров прогнозируемых осадков могут стать причиной переноса нескольких стартовых матчей Лиги. Под реальной угрозой матчи в Ужгороде и Коваливке.

По нашим данным, руководство одного донецкого клуба уже предложило господину Андрею Засухе (президент "Колоса". - Gazeta.ua) перенести матч на "свой" НСК. Однако здесь кроется какой-то нюанс, который рикошетом может задеть и наш клуб. Ведь основной мотивацией приема "Олимпика" на "Динамо" было желание сохранить газон НСК перед четверговым матчем ЛЕ. Мягко говоря, будет странно увидеть в эту субботу донецких коллег. Интрига, друзья", - пишет Telegram-канал "Динамо Киев Inside".

18 февраля "Динамо" сыграет против "Брюгге" в 1-м матче 1/16 Лиги Европы. Начало игры в 19:55.